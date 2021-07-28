Итоги главных боксерских боев на Олимпиаде в Токио 28 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня мужская сборная Казахстана по боксу понесла сразу две потери на Олимпиаде-2020 в Токио — выступление на турнире досрочно завершили Серик Темиржанов (57 кг) и Бекзад Нурдаулетов (81 кг). Ниже представлены итоги других наиболее интересных боев дня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В весовой категории до 57 килограммов узбекский боксер Миразизбек Мирзахалилов, который является чемпионом мира 2019 года, скандальным судейским решением проиграл ирландцу Курту Уокеру — 1:4. Мирзахалилов был посеян в своем весе под первым номером. Второй сеяный, россиянин Альберт Батыргазиев, уверенно победил доминиканца Мигеля де ла Круса — 5:0. Кубинский боксер Ласаро Альварес (третий сеяный) удосрочил иранца Данияла Шахбахша.

В весовой категории до 81 килограмма после сенсационного «вылета» Бекзада Нурдаулетова состоялись следующие бои. Второй сеяный, азербайджанский боксер Лорен Альфонсо, победил узбека Дилшода Рузметова — 4:1. Кубинец Арлен Лопес (третий сеяный) не оставил шансов алжирцу Мохаммеду Хумри — 5:0.