+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 22 °С
Алматы: 29 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Итоги главных боксерских боев на Олимпиаде в Токио 28 июля

28 Июля 2021 19:20
Поделиться:
Итоги главных боксерских боев на Олимпиаде в Токио 28 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня мужская сборная Казахстана по боксу понесла сразу две потери на Олимпиаде-2020 в Токио — выступление на турнире досрочно завершили Серик Темиржанов (57 кг) и Бекзад Нурдаулетов (81 кг). Ниже представлены итоги других наиболее интересных боев дня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме
Гимнаст Милад Карими остался без медали в финале Олимпиады-2020
Олимпиада-2020: Итоги утренней сессии соревнований по боксу Данияр Елеусинов выбрал соперника для боя за чемпионский титул Велогонщик Луценко остался без медалей Олимпиады-2020

В весовой категории до 57 килограммов узбекский боксер Миразизбек Мирзахалилов, который является чемпионом мира 2019 года, скандальным судейским решением проиграл ирландцу Курту Уокеру — 1:4. Мирзахалилов был посеян в своем весе под первым номером. Второй сеяный, россиянин Альберт Батыргазиев, уверенно победил доминиканца Мигеля де ла Круса — 5:0. Кубинский боксер Ласаро Альварес (третий сеяный) удосрочил иранца Данияла Шахбахша.

В весовой категории до 81 килограмма после сенсационного «вылета» Бекзада Нурдаулетова состоялись следующие бои. Второй сеяный, азербайджанский боксер Лорен Альфонсо, победил узбека Дилшода Рузметова — 4:1. Кубинец Арлен Лопес (третий сеяный) не оставил шансов алжирцу Мохаммеду Хумри — 5:0.


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Олимпиада   #Бокс  
Поделиться:
Новости по теме
Гимнаст Милад Карими остался без медали в финале Олимпиады-2020
Олимпиада-2020: Итоги утренней сессии соревнований по боксу
Данияр Елеусинов выбрал соперника для боя за чемпионский титул
Велогонщик Луценко остался без медалей Олимпиады-2020
Популярное
1 Как будут работать ТРЦ, кафе, салоны красоты в Карагандинской области
2 Президент прокомментировал новый статус Косшы
3 Главе государства представили инвестиционные проекты Акмолинской области
4 Появилось видео рабочей поездки Президента РК в Акмолинскую область
5 Острый дефицит коек может привести к резкому росту смертности от КВИ - Алексей Цой
Читайте также
Данияр Елеусинов выбрал соперника для боя за чемпионский титул
Определились соперники женской сборной Казахстана по волейболу
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив