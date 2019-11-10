Итоги футбольного сезона-2019: лучших наградят в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская федерация футбола проведет торжественную церемонию награждения лучших футболистов, тренеров и менеджеров по итогам сезона-2019, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт КФФ.

Мероприятие состоится 11 ноября в 18:00 во Дворце мира и согласия города Нур-Султан.

Данное торжество будет проводиться с целью определения и награждения лучших в мужском, женском, пляжном футболе и футзале. Помимо номинантов, на мероприятие приглашены ветераны футбола, представители СМИ, звезды шоу-бизнеса, телевидения, кино и отечественной эстрады, которые выступят с грандиозной концертной программой.

Церемония будет показана в эфире республиканского телеканала «Хабар». Всех болельщиков и любителей футбола приглашаем на церемонию закрытия футбольного сезона.