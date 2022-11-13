Итоги финальных боев у мужчин на ЧА-2022 по боксу

АММАН. КАЗИНФОРМ - В субботу, 12 ноября, на чемпионате Азии-2022 по боксу в Иордании прошли финальные поединки у мужчин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Сборную Казахстана представляли девять боксеров: Санжар Ташкенбай (48 кг), Сакен Бибосынов (51 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Серик Темиржанов (57 кг), Дулат Бекбауов (67 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг), Нурканат Райыс (75 кг), Айбек Оралбай (92 кг) и Камшыбек Кункабаев (+92 кг). «Золото» из них смогли завоевать трое, а еще шесть спортсменов стали серебряным призерами турнира.

Итоги всех финальных боев представлены ниже.

48 кг. Санжар Ташкенбай (Казахстан) — Аратаке Кадзума (Япония) — победа Ташкенбая единогласным решением судей

51 кг. Сакен Бибосынов (Казахстан) — Хасанбой Дусматов (Узбекистан) — победа Дусматова раздельным решением судей

54 кг. Махмуд Сабырхан (Казахстан) — Карло Паалам (Филиппины) — победа Паалама раздельным решением судей

57 кг. Серик Темиржанов (Казахстан) — Абдумалик Халоков (Узбекистан) — победа Халокова раздельным решением судей

60 кг. Мохаммад Абу Джаджех (Иордания) — Баярхуу Буяндалай (Монголия) — победа Абу Джаджеха единогласным решением судей

63,5 кг. Руслан Абдуллаев (Узбекистан) — Шива Тхапа (Индия) — победа Абдуллаева отказом соперника из-за травмы

67 кг. Дулат Бекбауов (Казахстан) — Бунджонг Синсири (Таиланд) — победа Синсири раздельным решением судей

71 кг. Асланбек Шымбергенов (Казахстан) — Зеяд Ишайш (Иордания) — победа Шымбергенова раздельным решением судей

75 кг. Нурканат Райыс (Казахстан) — Саиджамшид Джафаров (Узбекистан) — победа Джафарова единогласным решением судей

80 кг. Одилжон Аслонов (Узбекистан) — Хуссейн Эйшаиш Ишайш (Иордания) — победа Эшаиша Ишайша раздельным решением судей

86 кг. Джаккапонг Йомхот (Таиланд) — Одаи Рияд Адеальхиндави (Иордания) — победа Йомхота раздельным решением судей

92 кг. Айбек Оралбай (Казахстан) — Мадияр Сайдрахимов (Узбекистан) — победа Оралбая единогласным решением судей

+92 кг. Камшыбек Кункабаев (Казахстан) — Лазизбек Муллажонов (Узбекистан) — победа Муллажонова единогласным решением судей.