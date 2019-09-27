Итоги ежегодного международного форума «IT-week.kz -2019» подвели в Караганде
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Приложение для оплаты проезда в общественном транспорте признано лучшим на «IT-week.kz -2019». Участники в течение двух дней разрабатывали мобильные приложения и программы, позволяющие улучшить жизнь горожан и работу госорганов. Сегодня жюри огласило имена победителей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Форум стартовал 24 сентября. В программу вошли мастер-классы от представителей отечественных и зарубежных IT – компаний, ярмарка вакансий и выставка цифровых технологий. Главным событием стал хакатон, который продлился 48 часов. Участие в нем принимали 30 команд, в которые вошли студенты и молодые специалисты.
«Хакатон был разделен на три этапа. Первый - образовательный. Мы назвали его «Школа стартапов». Здесь участники генерировали свои идеи, работали над их моделированием. Второй этап – менторский. Всего у нас было 11 менторов. Все они – действующие предприниматели, которые помогали участникам. Заключительный этап – это непосредственно разработка. По итогам всех этапов, в полуфинал прошли восемь команд. Из них мы выбрали три лучших», - рассказал Алим Хамитов директор бизнес-инкубатора Мост и один из организаторов форума.
Главный приз в 500 тысяч тенге достался разработчикам прототипа программы RoadGuard. Программное обеспечение позволяет оплачивать услуги такси и общественного транспорта с помощью мобильного телефона через QR-код. В программе также доступна функция обратной связи. Молодые программисты за 48 часов успели разработать мобильное приложение и веб-версию этой автоматизированной системы.
На втором месте оказалось приложение Clean City. Оно дает возможность пользователям отправлять фото и геолокацию несанкционированных свалок в ведомство, отвечающее за уборку города. Это приложение уже протестировано и полностью готово к работе. Его разработчики заняли второе место и получили приз в 300 тысяч тенге.
Тройку победителей замкнул проект Garbage Collector, который, как и предыдущий, был разработан с целью определения несанкционированных свалок в городе. Пока это лишь прототип полноценного приложения, но членам жюри понравилась идея и тщательность выполнения поставленной задачи. Авторам вручили приз в 200 тысяч тенге.
На протяжение всего хакатона за работой участников наблюдали представители крупных IT-компаний.
«Уже сейчас американская компания EPAM Systems, у которой в Караганде есть большой офис, заинтересовалась некоторыми нашими участниками», - поделился Алим Хамитов.
В заключительный день форума прошли пленарные сессии. На них выступили создатель компании Wooppay Александр Дорошенко, старший менеджер компании, руководитель проектного офиса EPAM Systems Вячеслав Василенко, руководитель Управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов карагандинской области Рустам Байжанов и другие.
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