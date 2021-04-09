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    07:44, 09 Апрель 2021 | GMT +6

    Итоги электронного билетирования в общественном транспорте подвели в Таразе

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Спустя полгода после введения электронного билетирования в общественном транспорте в Таразе подвели предварительные итоги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, проведенный в облакимате на совещании под председательством главы региона Бердибека Сапарбаева анализ промежуточных итогов электронного билетирования показал правильность предпринятого шага. И, вместе с тем, выявил проблемные моменты, требующие оперативного решения.

    По словам руководителя облуправления пассажирского транспорта и автодорог Бакытжана Жанибекова, выпущено 205 тысяч карт TulparCard. Из них используются 171,2 тысячи, 33,8 тысячи в резерве, подана заявка на изготовление дополнительных 10 тысяч карточек.

    Таразцы уже успели оценить предоставленные удобства, когда за проезд можно оплатить картой TulparCard, посредством QR-кода и цифрового кода автобуса. Проводится работа по включению в данный перечень таких форм, как оплата через SMS и USSD-код. Также предусмотрены различные услуги пополнения баланса самой карты TulparCard. Для удобства жителей областного центра интегрируются мобильные приложения TulparCard и tarazbus, что позволит в режиме реального времени отслеживать графики движения городских автобусов, отметил спикер.

    Однако Бердибек Сапарбаев заметил, что слабо проводится работа по расширению функций приложений для школьников. Подобная практика уже применяется в некоторых городах страны, когда посредством единой карты ученик проходит в школу через специальный турникет, оплачивает питание в столовой и проезд в общественном транспорте. Удобно это и для родителей, которые могут отслеживать все перемещения ребенка в режиме реального времени.

    По данным ведомства, доля наличных расчетов оплаты за проезд в Таразе снизилась с 13,7 до 0,5%, а доля школьных карточек выросла с 3,5 до 12,2%, посредством QR-кода предпочитают расплачиваться 8,2% пассажиров. В итоге по темпам внедрения и эффективности электронного билетирования Тараз сегодня входит в ведущую тройку городов Казахстана. Стоит учесть, что в Нур-Султане и Алматы аналогичная система действует уже пятый год, а в Таразе только полгода.

    Электронное билетирование доказало свою эффективность. Необходимо не стоять на месте, а дальше развивать это направление с целью создания максимальных удобств для наших граждан, резюмировал Бердибек Сапарбаев.


    Теги:
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