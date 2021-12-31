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Итоги экологического фестиваля подвели в Карагандинской области

31 Декабря 2021 22:00
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Итоги экологического фестиваля подвели в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области завершился школьный экологический фестиваль «Разделяй, сдавай, перерабатывай!». Конкурс проходил среди школ Жезказгана и Балхаша и охватил более 20 тысяч человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Фестиваль стартовал в ноябре. Его участники, а это 20 учебных заведений, провели за это время более 60 различных мероприятий.

«Участвовали школьники с 1-го по 11-й класс. Преподаватели для проведения экоуроков получили определённый набор материалов об обращении с отходами. Но учителя наши необычайно талантливы. Ими было придумано более 90% мероприятий», – рассказала куратор фестиваля Ирина Игнатович.

Проводились мастер-классы по изготовлению поделок из вторсырья и по плетению корзин из старых газет. Создавались настольные игры и целые игровые наборы. Расписывались популярные сегодня экошоперы. Прошли уроки-эксперименты, в ходе которых школьники узнали об источниках загрязнения окружающей среды.

В рамках фестиваля во всех школах были установлены специальные контейнеры для сбора вторсырья. Ребятам рассказывали и показывали, почему необходимо разделять бумагу, пластиковые крышки и батарейки, как мусор влияет на качество почвы и воды.

«Изначально планировалось наградить тройку лучших. Но все мероприятия были настолько интересны, что каждая школа-участница была отмечена благодарственным письмом и подарками. Они тоже экологичны. Это подставки для комнатных цветов, изготовленные из переработанного пластика. Трём школам были вручены экоскамейки из песка и полиэтилена, которые производят в Нур-Султане. Мы надеемся, что благие начинания в рамках экологического фестиваля будут продолжены и в новом году», – сказала Ирина Игнатович.



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#Карагандинская область   #Образование   #Экология  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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