Итоги деятельности за 9 месяцев подвел департамент внутреннего госаудита по Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Итоги деятельности за 9 месяцев 2019 года подвел департамент внутреннего государственного аудита по Актюбинской области.

«Департаментом внутреннего государственного аудита по Актюбинской области за 9 месяцев 2019 года государственным аудитом проведено 139 аудиторских мероприятий. Объем средств, охваченных государственным аудитом, составил 25836,7 млн. тенге (без учета А.Ф.О). В 107 объектах аудита выявлено нарушений норм законодательства РК и законодательства РК о государственных закупках на сумму 45855,7 млн. тенге (с учетом А.Ф.О)., в том числе финансовые нарушения 10851,5 млн. тенге, нарушения процедурного характера – 24569,7 млн. тенге и нарушения по государственным закупкам – 10434,5 млн. тенге. Подлежит возмещению и восстановлению – 10851,5 млн. тенге, возмещено и восстановлено - 9122,8 млн. тенге (84,1%). Из общей суммы подлежащей возмещению в бюджет 26,4 млн. тенге возмещено в бюджет 12,5млн. тенге (47,3%). Сумма восстановления работами, услугами и товарами, отражения по учету составила 10825,0 млн. тенге, восстановлено 9110,2млн. тенге (84,2%)», - рассказал руководитель отдела планирования, анализа и отчетности ДВГА по Актюбинской области К.Бостанов.

По его информации, по состоянию на 25 сентября 2019 года остаток невосстановленной и невозмещенной суммы по 10 объектам составил в сумме 1728730,1 тыс. тенге, из них по возмещению –13924,2 тыс. тенге и восстановлению – 1714805,9 тыс. тенге.

«Департаментом принимаются меры, в том числе в судебном порядке, по всем вышеперечисленным суммам, подлежащим восстановлению и возмещению в бюджет.

К административной ответственности привлечены 62 должностных лица, наложено административных штрафов на суму 8,6млн. тенге и взыскано в бюджет 8,6 млн. тенге (100%), к дисциплинарной ответственности привлечены 81 должностное лицо. Направлено 107 предписаний на устранение нарушений, исполнено 93 предписания по состоянию на 25.09.2019 года (86,9%). Все мероприятия в отчетном году проводятся в тесном взаимодействии с местными исполнительными, представительными в соответствующими с правоохранительными, контролирующими государственными органами. Для обеспечения гласности и прозрачности деятельности Департамента составлен график освещения деятельности в средствах массовой информации», - сообщил К.Бостанов.

В целях неукоснительного соблюдения этики государственного служащего и нетерпимости к правонарушениям, в том числе коррупционным, доведены до сведения каждого сотрудника о соблюдения Антикоррупционных стандартов, утвержденных приказом по ДВГА от 4 сентября 2019 года №86-П, которые предусматривают антикоррупционное поведение лиц, работающих в сфере внутреннего государственного аудита и финансового контроля.

«Вопросы борьбы с коррупцией систематически рассматриваются на производственных совещаниях Департамента. Для этой цели утвержден приказ по Департаменту от 18 сентября 2019 года №114-П «О создании рабочей группы» на предмет активизации деятельности Департамента по выроботке предложений (изменений, дополнений и т.д.) действующих законодательств Республики Казахстан и нормативно правовых актов в области государственного аудита, а также по повышению правовой грамотности, профессиональной активности в целях усиления антикоррупционных мер среди сотрудников Департамента», - резюмировал К.Бостанов.