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    12:00, 24 Май 2021 | GMT +6

    Итоги акции «Приемная на дороге» подвели в МВД РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство внутренних дел РК провело широкомасштабную республиканскую акцию «Приемная на дороге». Об этом на брифинге сообщил официальный представитель ведомства Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Было отмечено, что в городах и райцентрах страны руководители департаментов полиции, административной полиции, местной и миграционных служб напрямую, без предварительной записи провели онлайн-приемы в формате живого общения.

    Во время акции были организованы «горячие линии», скайп-конференции, консультации через сообщения на аккаунтах полиции в соцсетях, на информационных платформах региональных СМИ.

    «В ходе Акции поступило - 9 595 обращении граждан, по которым - 9 575 удовлетворены, по 20 обращениям ответы будут предоставлены по итогам их рассмотрения. В основном вопросы касались о регистрации транспортных средств (1 527), выдаче водительского удостоверения (1 001), организация дорожного движения (1 738), переоборудование ТС (692), уплата штрафов (1 180) и так далее. Акция «Приемная на дороге» стала возможностью для простых людей оперативно решить свои проблемы в неформальной обстановке», - заключил Нурдильда Ораз.


    Теги:
    МВД РК Общество Правоохранительные органы
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