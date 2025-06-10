Итоги AIF: сумма соглашений составила свыше $800 млн

Кроме того, по предварительным оценкам акимата столицы, доходы от приезда более 5 тысяч иностранных гостей в дни проведения форума для гостиничного, ресторанного, транспортного и других видов бизнеса Астаны составил 2,6 млрд тенге.

На прошедших бизнес-форумах «Казахстан–Франция» и «Казахстан–Италия» и на полях AIF 2025 были заключены значимые соглашения.

По итогам подсчетов Миннацэкономики на казахстанско-французском бизнес-форуме — 15 соглашений, из которых ключевое — строительство установки по производству водорода в Павлодаре с инвестициями более 90 миллионов евро.

На казахстанско-итальянском бизнес-форуме — 10 соглашений на общую сумму 180 млн евро, включающих проекты в логистике, машиностроении, переработке сельхозпродукции, цифровизации промышленности и «зелёной» энергетики.

На полях AIF Комитет по инвестициям МИД РК и ТОО «Kazak Protein» при участии «Tiryaki Agro» (Турция) и «Hassad Food» (Катар) и поддержке KAZAKH INVEST подписали инвестиционный контракт на $320 млн по созданию в Астане комплекса глубокой переработки зерновых.

Кроме того, АО «KAZAKH INVEST» подписало три соглашения с итальянскими организациями. Среди них — проект TRAMITE Group в Туркестанской области на $180 млн, включающий строительство теплицы, завода по переработке томатов, гранулирование люцерны и другие.

Кроме финансовых документов, на полях AIF 2025 подписан ряд стратегически важных для экономики страны соглашений.

Правительство Республики Казахстан и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) подписали Соглашение о финансировании Евразийской программы конкурентоспособности. Документ закрепляет партнерство, направленное на экспертную поддержку и разработку эффективных экономических реформ. Евразийская программа конкурентоспособности станет катализатором для внедрения стандартов ОЭСР, совершенствования правовой и институциональной среды, а также повышения конкурентоспособности региона.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан подписало меморандум с Solana Foundation и Intebix о запуске первой в Центральной Азии блокчейн-зоны на платформе Solana — Solana Economic Zone Kazakhstan.

При поддержке Министерства торговли и интеграции подписано генеральное соглашение о создании первого в Казахстане международного аутлет-центра, который будет построен в Алматинской области. Инициатором проекта выступила группа QSM, партнёром — австрийская компания Ekazent Management GmbH, один из лидеров европейского рынка коммерческой недвижимости. Площадь будущего комплекса составит от 80 до 120 тысяч квадратных метров.