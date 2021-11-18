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Итоги 30: С чего начинался бизнес в Карагандинской области в 90-е

18 Ноября 2021 11:46
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Итоги 30: С чего начинался бизнес в Карагандинской области в 90-е

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В прошлом году карагандинская строительная фирма ПК «Аспап» под руководством Толегена Ашимова отметила 30-летний юбилей. Бизнесмен не понаслышке знает, как зарождался бизнес в независимой стране, какие трудности возникали тогда и какие возможности есть сейчас. На сегодняшний день в сфере малого и среднего бизнеса трудится каждый третий взрослый житель региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата региона.

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В начале 90-х в области появились так называемые «челноки», открылось много производственных кооперативов. В условиях гиперинфляции и товарного дефицита первые бизнесмены занялись торговлей. Большинство кооперативов со временем развалилось, но среди них были и те, что, несмотря ни на что, выстояли.

По словам Толегена Ашимова, открыть собственный кооператив мог раньше далеко не каждый. Требовалось серьёзное обоснование. Бюрократическая машина определяла, кто будет работать, а кто нет.

– Даже вспоминать удивительно. Было целое заседание в райисполкоме, – говорит Толеген Ашимов. – И комиссия решала, нужен кооператив или нет. Я тогда не мог понять, как кто-то делает за меня выбор. Сейчас, конечно, бизнесменам гораздо лучше.

На примере деятельности ПК «Аспап» можно проследить, как развивался конкретный бизнес в течение 30 лет. В 90-е компания восстанавливала систему отопления в Караганде, которая оказалась разморожена. Строила автовесовые и другие мелкие объекты. В 2000-х ей было доверено возведение школ, жилых домов, промпредприятий, общежитий. Из семи человек «Аспап» вырос до 500.

По мнению Толегена Ашимова, для развития предпринимательства очень значимы 2000-е.

– Именно тогда установилась законодательная база. Пошёл диалог между бизнесом и властью, пришло понимание, – считает он. – В 2003-м появилась Ассоциация застройщиков Карагандинской области. Сейчас она до сих пор проводит большую работу в сфере нормирования и защиты прав в строительной отрасли.

Удачной идеей Толеген Ашимов считает и образование Палаты предпринимателей. До этого предпринимались неоднократные попытки создать что-то подобное. Были и союзы кооперативов, и различные ассоциации.

– Без объединения невозможно продвигаться вперед, – отмечает бизнесмен. – Палата предпринимателей системно занимается всеми отраслями. Защищает права и интересы бизнесменов. Масса вопросов там решается. Сотрудники оказывают всяческое содействие молодым предпринимателям. Помогают с документами, рассказывают о господдержке в том или ином направлении.

По подсчётам НПП «Атамекен», в МСБ сегодня занято более 236 тысяч человек. Это 36,5% от всего экономически активного населения региона.

За 30 лет в 50 раз увеличился объём производимой продукции мелким и средним бизнесом. Он оценивается на уровне 1,5 трлн тенге, что сопоставимо с производительностью таких индустриальных флагманов, как АО «АрселорМиттал Темиртау» и ТОО «Корпорация «Казахмыс».

Пандемия дала импульс цифровизации предпринимательства. Сейчас всё больше бизнесменов уходит в онлайн-продажи и на доставку, предоставляются онлайн-услуги в обучении.

По статистике, в зоне интересов предпринимателей преобладает торговля – это почти 40% от всего действующего бизнеса, 14% – сельское хозяйство, сфера услуг – 11% и по 6% приходится на строительство, промышленность, транспорт и складирование, операции с недвижимым имуществом и другое.

Развитие предпринимательства в Карагандинской области было бы невозможно без системной поддержки государства. В настоящее время продолжают работать такие программы, как «Дорожная карта бизнеса – 2025», «Еңбек», проект «Бастау Бизнес» и др.

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#Бизнес   #Карагандинская область   #Акимат   #30 лет Независимости  
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