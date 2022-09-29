Итоги 30-летия установления казахстанско-белорусских дипотношений подвели в Минске

МИНСК. КАЗИНФОРМ - В Минске по инициативе Посольства РК в РБ в Белорусском институте стратегических исследований состоялся круглый стол, посвященный 30-летию установления казахстанско-белорусских дипломатических отношений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу посольства.

В работе круглого стола приняли участие депутаты Совета Республики и Палаты Представителей Национального Собрания Республики Беларусь, лидеры политических партий, представители общественных и академических кругов, сотрудники МИД РБ, политологи и эксперты аналитических центров Беларуси.

Участниками мероприятия был сделан анализ и дана оценка текущего состояния двусторонних отношений, отмечены перспективы казахстанско-белорусского сотрудничества на предстоящий период.

Чрезвычайный и полномочный посол РК в РБ Аскар Бейсенбаев в своем выступлении отметил, что к юбилейной дате «Казахстан и Беларусь подошли с солидным багажом наработок по дальнейшему развитию и углублению двусторонних отношений, а дипломатические отношения между странами вышли на качественно новый уровень взаимодействия - стратегическое партнерство».

Посол Казахстана проинформировал собравшихся о текущем состоянии казахстанско-белорусских отношений и перспективах сотрудничества. В 2021 году объем внешней торговли товарами РК с РБ достиг 1 млрд. долл. США и вырос на 32%. Согласно статистическим данным за 2021 год произошло увеличение казахстанского экспорта в Беларусь на 82%, достигнув 181 миллиона долларов США.

«Это важная работа - первые шаги по выравниванию торгового дисбаланса. Вместе с тем для развития торгово-экономического сотрудничества и поддержания его динамики нам необходимо продолжить совместную работу по расширению номенклатуры поставляемых товаров и услуг, установлению прямых контактов между деловыми кругами Казахстана и Беларуси», - сообщил посол.

Особое внимание в выступлении А.Бейсенбаева было уделено преобразованиям и реформам, о которых было заявлено в Послании Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана 1 сентября 2022 года «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество».

«Поэтапная политическая модернизация – это одна из главных задач стратегического курса нашего государства. Для последовательного укрепления государственности будут осуществлены все преобразования постепенно, с учетом нашей специфики. Это единственно верный путь построения сильного, справедливого и прогрессивного государства. Наши граждане всецело разделяют такой подход», - подчеркнул А. Бейсенбаев.

Собравшиеся также были информированы о проведении в соответствии с Конституцией страны, 20 ноября 2022 года внеочередных выборов Президента Казахстана.

«Данные выборы дают старт избирательному циклу, по итогам которого будет осуществлена кардинальная перезагрузка всей политической системы. Это позволит нашей стране в дальнейшем сконцентрироваться на решении долгосрочных задач по обеспечению устойчивого экономического роста, повышению благосостояния и качества жизни граждан», - сообщил посол.

Подводя итоги 30-летия казахстанско-белорусских отношений, А. Бейсенбаев подчеркнул, «что общая историческая память, народное единство, конструктивный диалог на высшем уровне, заинтересованность двух стран во взаимовыгодном сотрудничестве, стратегическое партнерство и союзные отношения в таких важных для наших стран международных региональных организациях, как СНГ, ЕАЭС и ОДКБ, да и просто народная дипломатия являются тем цементирующим основанием для дальнейшего укрепления дружбы Казахстана и Беларуси.

Депутат Палаты Представителей Национального Собрания Республики Беларусь, председатель Рабочей группы по сотрудничеству с Парламентом Казахстана Светлана Любецкая указала на «схожие приоритеты, обозначенные руководством Казахстана и Беларуси, которые определяют и схожие подходы к их достижению: это национальная безопасность, экономическое процветание и укрепление, социальная справедливость».

«Сегодня Казахстан – это важный партнер Беларуси. У нас налажен диалог на высшем и высоком уровне, успешно функционируют межпарламентские связи. Сотрудничество между нашими странами осуществляется на международных площадках, в том числе в рамках МПА СНГ, ОДКБ, теперь и в ШОС. И оно носит последовательный, конструктивный характер», - сказала С. Любецкая. Она также подчеркнула особый характер торгово-экономического сотрудничества и связей в культурной сфере, а также «обоюдный настрой на расширение и углубление взаимного партнерства».

Наблюдается очень хорошая динамика в развитии сотрудничества Беларуси и Казахстана, отметил директор БИСИ Олег Макаров.

«Мы (Беларусь - ред.) действуем в парадигме - ворота в Азию - и рассматриваем Азию как один из приоритетов внешней политики. И Казахстан является если не точкой входа, то основным партнером, с которым есть культурная коммуникация, большие экономические заделы, поэтому это актуально. Мы придерживаемся схожих позиций и взглядов на вопросы суверенитета, развития страны, на сильную президентскую власть, конституционные реформы (у нас схожие процессы происходят в законотворчестве), на развитие экономики и на отстаивании своих интересов. На международной арене позиция Казахстана на сегодняшний день очень яркая. Нам она интересна», - сказал О. Макаров.

Он также отметил активное взаимодействие Беларуси и Казахстана не только в двустороннем формате, но и в региональных интеграционных объединениях.

«Мы заинтересованы сейчас в ШОС, и для нас эта тема является интересной. Также ОДКБ, СНГ, те региональные организации, где мы можем быть друг другу полезными», - отметил директор БИСИ.

Подводя итоги круглого стола, представители политических кругов и эксперты Беларуси дали высокую оценку проводимым в Казахстане реформам в политической и социально-экономической сфере.