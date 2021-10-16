Итоги 30-летия Независимости и планы на четвертое десятилетие обсудили участники форума в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Чего добился Казахстан за 30 лет Независимости и что еще необходимо сделать для укрепления нашей государственности в четвертом десятилетии? Об этом и многом другом размышляли участники областного молодежного форума «Независимый Казахстан в четвертом десятилетии», прошедшем в Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В прошедшем в Кокшетау форуме приняли участие руководители и лидеры молодежных движений, представители волонтерских организаций, активные молодые предприниматели, сельская молодежь и ровесники Независимости.

«К нам приехали гости из города Нур-Султана, которые занимаются молодежной политикой. Также у нас есть наши спикеры – это ровесники Независимости, молодые предприниматели, которые в рамках госпрограмм получили гранты и сейчас развивают свой бизнес. Они поделились с пришедшей молодежью своим опытом. А сегодня мы как раз собрали студентов, активистов и лидеров общественного мнения, сельскую молодежь, начинающих предпринимателей и блогеров для того, чтобы они брали пример с выступающих, чтобы наша молодежь продвигала область вперед», - отметила директор Молодежного ресурсного центра Акмолинской области Мансия Есекеева.

Открыл диалоговую площадку заместитель руководителя управления внутренней политики Акмолинской области Нариман Абдрахманов, который напомнил важные векторы развития, достигнутые Казахстаном за 30 лет Независимости, и призвал собравшихся активно действовать дальше.

На форуме выступили также президент ОО «Республиканское студенческое движение «Альянс студентов Казахстана» Ильяс Тустикбаев, главный специалист управления оказания госуслуг департамента Агентства РК по делам госслужбы по Акмолинской области Нурсултан Шытырымбек, коуч-тренер Мирзада Сейткали и молодая предпринимательница Анжела Кравченко. Последняя на сегодняшний день занимается организацией праздничных мероприятий. Но все было не сразу: долгая дорога к успешному бизнесу началась с мечты покорять сцену и познать театральное искусство изнутри. Вскоре девочка, приехавшая из Акколя, стала владелицей своего собственного бизнеса. Конечно, не без помощи государственных проектов и грантов.

На форуме также была награждена молодая семья из Жаркаинского района, занявшая первое место в проводимом ранее конкурсе «Моя семья – моя гордость».

После основной части областного молодежного форума на базе высших учебных заведений состоялось подписание меморандумов о сотрудничестве Кокшетауского университета имени Ш. Уалиханова и Кокшетауского университета имени А. Мырзахметова с республиканским общественным обьединением «Альянс студентов Казахстана».

Мероприятие завершилось отъездом приглашенных гостей на областной лагерь «Jas Sarbaz» в село Зеренда. В рамках лагеря будет проводиться диалоговая площадка с участием председателя РОО «Детско-юношеское военно-патриотическое движение «Жас Сарбаз» Меирбека Мендигалиева, а также Президента РОО «Альянс студентов Казахстана» Ильяса Тустикбаева.