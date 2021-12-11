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Итоги 30 лет независимости РК обсудили на международной конференции в Кокшетау

11 Декабря 2021 07:39
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Итоги 30 лет независимости РК обсудили на международной конференции в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Около 200 человек приняли участие посредством платформы Zoom в международной научно-практической конференции «Независимость Казахстана: история и современность», посвящённой 30-летию Независимости Республики Казахстан и прошедшей в стенах кокшетауского университета им. Ш. Уалиханова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как рассказали в пресс-службе НАО «Кокшетауский университет им. Ш.Уалиханова», в конференции приняли участие известные общественные и государственные деятели Казахстана, крупные ученые из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Среди них - профессор Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, писатель, абаевед, академик, сенатор Есим Гарифолла, общественный деятель, депутат Мажилиса IV, V созывов РК, председатель коалиции по защите прав потребителей РК, председатель Республиканского Координационного Совета социального проекта «Серпін-2050» Мурат Абенов, доктор исторических наук, профессор Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского Юрий Сорокин, доктор PhD, свободный исследователь, специалист по теории исторического познания, истории понятий и в области практической философии Андреас Буллер (Германия), политолог, руководитель Центра изучения общественных процессов КИОР «Рухани жаңғыру» Казбек Майгельдинов, кандидат исторических наук, советник ректора Кокшетауского университета им. Ш.Уалиханова Аманбай Сейткасымов.

С приветственным словом и поздравлениями к собравшимся обратился ректор университета Марат Сырлыбаев. Он отметил важность рассматриваемых на конференции вопросов, а также достижения Казахстана за годы его независимости.

«Задача конференции – научиться не только анализировать факты и давать объективную оценку событиям, но и понимать исторические процессы в их перспективе, видеть прошлое сквозь призму настоящего и в мыслях о будущем помнить о прошлом», - отметил он.

На конференции докладчики обсудили итоги развития страны с момента принятия Независимости, роли стратегических инициатив Первого Президента РК Н.А.Назарбаева в развитии страны, перспективы и направления социально-экономической, общественной и политико-правовой модернизации страны, сохранения исторической преемственности поколений, просвещения и воспитания нового патриотизма и гражданственности.

По завершении работы участники встречи приняли резолюцию, в которую внесли ряд озвученных предложений.



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#Акмолинская область   #30 лет Независимости  
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Автор:

Оксана Матасова

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