Итоги 30: Карагандинская область вошла в лидеры «зелёной» энергетики
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - На заре независимости республики об использовании энергии солнца даже не мечтали. А сегодня Карагандинская область стала одним из лидеров «зелёной» энергетики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата области.
Первый серьёзный шаг был сделан в 2019 году, и за два года произошёл прорыв.
В летописи развития «зелёных» технологий вошёл в историю моногород Сарань. В январе 2019 года здесь заработала первая в регионе солнечная электростанция мощностью 100 мегаватт. Это был самый крупный проект не только в республике, но и в Центральной Азии. На 164 гектарах разместились 307 тысяч вольтаических панелей.
Инвесторы из Евросоюза тогда обещали принять участие в новых проектах. И сотрудничество развивается.
Сегодня в Карагандинской области действуют восемь установок возобновляемой и альтернативной энергетики. Построено пять солнечных электростанций: по одной в Сарани, Жезказгане и Актогайском районе, две – в Шетском районе. В Абайском и Бухар-Жырауском районах птицефабрика и животноводческий комплекс запустили биогазовые установки для производства энергии из отходов. На Интумакском водохранилище работает мини-ГЭС мощностью 0,6 МВт.
Реализация проектов дала области свыше 102 млрд тенге инвестиций. Общие мощности «зелёной» энергетики превысили 300 мегаватт. Электроэнергия от ВИЭ продаётся расчётно-финансовому центру, который затем реализует её энергопроизводителям.
До 2023 года в области планируется построить ещё три солнечных электростанции и две биогазовые установки.
В Казахстане Глава государства поставил задачу к 2030 году довести долю альтернативной энергии до 30%.
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