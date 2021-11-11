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Итоги 30: Карагандинская область вошла в лидеры «зелёной» энергетики

11 Ноября 2021 12:07
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Итоги 30: Карагандинская область вошла в лидеры «зелёной» энергетики

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - На заре независимости республики об использовании энергии солнца даже не мечтали. А сегодня Карагандинская область стала одним из лидеров «зелёной» энергетики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата области.

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Первый серьёзный шаг был сделан в 2019 году, и за два года произошёл прорыв.

В летописи развития «зелёных» технологий вошёл в историю моногород Сарань. В январе 2019 года здесь заработала первая в регионе солнечная электростанция мощностью 100 мегаватт. Это был самый крупный проект не только в республике, но и в Центральной Азии. На 164 гектарах разместились 307 тысяч вольтаических панелей.

Инвесторы из Евросоюза тогда обещали принять участие в новых проектах. И сотрудничество развивается.

Сегодня в Карагандинской области действуют восемь установок возобновляемой и альтернативной энергетики. Построено пять солнечных электростанций: по одной в Сарани, Жезказгане и Актогайском районе, две – в Шетском районе. В Абайском и Бухар-Жырауском районах птицефабрика и животноводческий комплекс запустили биогазовые установки для производства энергии из отходов. На Интумакском водохранилище работает мини-ГЭС мощностью 0,6 МВт.

Реализация проектов дала области свыше 102 млрд тенге инвестиций. Общие мощности «зелёной» энергетики превысили 300 мегаватт. Электроэнергия от ВИЭ продаётся расчётно-финансовому центру, который затем реализует её энергопроизводителям.

До 2023 года в области планируется построить ещё три солнечных электростанции и две биогазовые установки.

В Казахстане Глава государства поставил задачу к 2030 году довести долю альтернативной энергии до 30%.


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#Энергетика   #Карагандинская область   #Регионы   #30 лет Независимости  
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