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Итоги 30: какими стали карагандинские школы 90-х

17 Ноября 2021 15:11
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Итоги 30: какими стали карагандинские школы 90-х

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области 499 школ, но потребность в новых учебных заведениях постоянно растёт. В регионе в настоящее время строят сразу четыре школы. Всего же за годы независимости их появилось 56. Есть среди них и те, которые в этом году, так же как и страна, празднуют своё 30-летие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

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Школа-гимназия имени поэта Магжана Жумабаева – ровесница независимости. Входит в число 100 лучших школ Казахстана. Она открылась в 1991-м и вот уже 30 лет растёт и меняется вместе со страной. Славится своими успешными выпускниками. Ежегодно около 45% из них поступают на гранты в вузы.

«Наши учителя душой болеют за каждого ученика и тесно сотрудничают с родителями. Работая по принципу «гимназия-семья-ребёнок», педагоги воспитывают в детях семейные ценности, лидерские качества и активную гражданскую позицию. В гимназии действуют школы матерей и отцов, где проходят тренинги, тематические вечера и собрания. На основе этого опыта планируется съёмка многосерийного фильма под названием «Мен жастарға сенемін», где в главных ролях будут родители и дети», – рассказал бывший выпускник школы, а ныне родитель Досжан Уакасов.

Визитная карточка школы – образцовый хореографический ансамбль «Шолпан», который неоднократно завоевывал Гран-при на международных конкурсах.

В юбилейный год в гимназии появился музей, зал Независимости и медиацентр MAGJAN. Также у учеников есть своя телестудия, YouTube-канал и журналы. В планах открытие Национального центра и coworking.

101-й лицей открылся в Караганде почти через год после обретения страной независимости. И назывался он тогда Реальная школа «Аян» естественно-математического и культурно-коммерческого направления.

Лицей одним из первых в стране участвовал в эксперименте по внедрению 12-летнего обучения. В 2013-м 101-я вошла в республиканский проект «Педагогика 21 века», которым руководил Георгий Рудик. Его опыт пригодился при внедрении обновлённого содержания образования.

«С 2017 года в школе активно развивается инженерно-техническое направление, представленное робототехникой, авиамоделированием. За 2 года участия в проекте «Инженеры будущего» ученики неоднократно становились призёрами областных, республиканских и даже международных конкурсов по 3Д-моделированию, робототехнике, программированию и инновационным технологиям», – рассказала заместитель директора школы-лицея Елена Привалова.

На сегодняшний день 101-я сотрудничает с физико-техническим факультетом КарУ им. Е. А. Букетова. В школе работают медиацентр и музей. Научное общество учащихся «Аян» объединяет тех, кто участвует в предметных олимпиадах и занимается проектной деятельностью.

30-летний юбилей отметила в прошлом году школа № 23. Известна она своими кружками. Их в ней 32. А также 10 спортивных секций растят будущих чемпионов.

«Я всю жизнь работаю в этой школе, стоял у её истоков, участвовал в строительстве. За годы независимости наше учебное заведение преобразилось. В школе работают 44 оборудованных учебных кабинета, – говорит учитель физкультуры, педагог-исследователь и отличник образования РК Владимир Александров. – У нас замечательная библиотека и читальный зал. Общий фонд составляет 56 924 книги».

Патриотическое воспитание ученики 23-й получают в специально оборудованных классах «Жас сарбаз». В школе есть историко-краеведческий музей, в котором более тысячи экспонатов, отображающих особенности культуры и быта казахского народа.

Количество учебных заведений в области ежегодно растёт. Появляются не только новые школы, но и организации дополнительного образования. Их в регионе 51, в том числе и недавно открывшийся в Караганде современный Дворец школьников.



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#Карагандинская область   #Образование   #30 лет Независимости  
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