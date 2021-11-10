Итоги 30: Как здравоохранение Карагандинской области выходило из кризиса 90-х

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области за годы Независимости построили 40 поликлиник и 15 больниц. Десять лет назад был введён модернизированный Центр крови. Развитию медицины на селе помогла программа «100 школ, 100 больниц», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата области.

Регион одним из первых в стране внедрил государственно-частное партнёрство в социальной сфере. На средства бизнеса за последние четыре года реализовано 43 проекта в здравоохранении.

Как восстанавливалась и развивалась медицина области, вспоминает ветеран здравоохранения Канат Наурзбаев. Он возглавлял ведомство в конце 90-х, был главным врачом областной клинической больницы и медико-диагностического объединения.

– Тяжёлые 90-е. Система рухнула, не было медикаментов, врачи месяцами не получали зарплату. За счёт чего выдержали?

– База здравоохранения, созданная в советский период, была основательной. В Алма-Ате в 1977 году проходила международная конференция медиков, где представители 140 стран мира изучали достижения Казахстана. Система независимого государства имела благодатную почву. Но пришлось столкнуться с трудностями: все связи, поставки лекарств, медицинских материалов, оборудования – всё оборвалось. И безденежье.

Будучи главным врачом, обращался за помощью к работающим предприятиям, чтобы выделили средства на закупку лекарств.

Несмотря на задержку зарплаты, большинство медиков всё-таки сохранили преданность своей профессии и долгу. Не ушли массово, как в других сферах, в торговлю, продолжали работать и лечить людей.

Постепенно, с налаживанием экономики государства, восстанавливалось бюджетное финансирование.

– Когда почувствовали улучшение?

– Уже в середине 90-х начали внедрять новые экономические подходы в здравоохранении. Позже заработал комитет оплаты медицинских услуг. В поликлиниках ввели подушевое финансирование.

Карагандинцы были во многом первопроходцами и новаторами. К примеру, первыми внедрили в стационарах дифференцированную плату за пролеченного больного. Постепенно научились считать деньги и зарабатывать.

В 90-х Карагандинский диагностический центр собрал молодую команду технических специалистов, которая разработала информационную систему управления процессами. Это был хороший задел. Спустя годы члены этой команды разработали программу КМИС, приложение DamuMed, призванные повысить качество и доступность медицинской помощи.

– Каким был бюджет здравоохранения, когда вы работали директором областного департамента?

– Всего 2 млрд тенге. Сейчас финансирование выросло в десятки раз, достигнув порядка 90 млрд тенге.

О такой аппаратуре, как сегодня, мы могли только мечтать. Радовались новым УЗИ-аппаратам. В 2006 году в КОМЛДО появился первый магнитно-резонансный томограф немецкого производства. Для работы на нём заведующая отделением лучевой диагностики прошла обучение в австрийской клинике. Это казалось чудом. Но уже тогда мы смогли выявлять опухоли на ранних стадиях.

А сейчас услуги МРТ, КТ в порядке вещей. Аппараты более мощные. Финансовые вливания позволили оснастить медицину современным оборудованием.

– А в чём польза ГЧП?

– Это развитие инфраструктуры. Не секрет, что государственные поликлиники были перегружены, от этого страдало качество. Частные поликлиники участвуют в системе госзаказа. Распределились потоки, медицинская помощь стала доступнее, а пациент может выбирать.