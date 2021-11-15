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Итоги 30: Как решают проблемы водоснабжения карагандинских сёл

15 Ноября 2021 12:38
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Итоги 30: Как решают проблемы водоснабжения карагандинских сёл

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В 90-х многие сельчане Карагандинской области столкнулись с проблемой водоснабжения. Сети, построенные в 50–60-х, были физически и морально изношены. Новые системы не строились, не было квалифицированных кадров и финансирования. В 1992 году лишь 32,6% сёл региона были охвачены централизованным водоснабжением, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата региона.

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Село Есенгельды Абайского района – одно из тех, где никогда не было водопровода. Сельчане многие годы пользовались колонками, колодцами и скважинами, вспоминает житель Есенгельды Фёдор Калугер.

– Сотрудники санэпидемстанции после проверки нашей воды всегда говорили, что она не пригодна для питья. В прошлом году провели центральное водоснабжение, рабочие сделали всё аккуратно и оперативно, – рассказывает он. – Стало очень удобно пользоваться водой.

Сейчас к центральному водоснабжению подключено девять улиц. Сельчане стали покупать стиральные машины-автоматы и душевые кабины.

Задачу по обеспечению питьевой водой населения даже в самых отдалённых уголках области помогли решить различные государственные программы.

Например, одна из них – «Питьевая вода». Благодаря ей удалось решить водный вопрос сразу в 150 населённых пунктах области, в которых проживает свыше 700 тысяч человек.

На смену «Питьевой воде» пришёл проект «Ақ бұлақ». За время его действия улучшено водоснабжение в 123 сёлах с численностью населения более 280 тысяч человек.

В 2020 году проблему с водоснабжением сельских населённых пунктов области начали решать с помощью программы «Нұрлы жер».

Затем благие начинания подхватила программа «Развитие регионов». И вот уже построено и реконструировано 1 200 км водопроводных и канализационных сетей. В этом году реализуются 35 проектов по замене водопроводных и канализационных сетей.

С годами ситуация меняется, и сегодня централизованным водоснабжением охвачено почти 90% сельского населения. Стопроцентной отметки область планирует достичь в 2025-м году.


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#Карагандинская область   #Акимат   #30 лет Независимости   #Вода  
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