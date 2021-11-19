Итоги 30: История упадка и возрождения детских садов в Карагандинской области

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области сегодня нет проблемы устроить ребёнка в детский сад. В регионе действуют 519 дошкольных организаций, и у родителей есть выбор между государственными и частными заведениями. Но понадобилось время и большие усилия, чтобы после кризиса 90-х возродить систему, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата региона.

Сотни детских садов были приватизированы. Собственники распорядились имуществом по-своему. К примеру, в Караганде в числе первых ушёл в частные руки образцовый детский сад «Ветерок» с мини-теплицей и живым уголком. После продажи в помещении торговали яйцами. А позже детсад стал заведением для взрослых – в нём открыли ночной клуб.

Другие детские сады приспособили под офисы, стоматологии, бизнес-центры и многое другое, вплоть до особняков. Некоторые помещения и вовсе разобрали на стройматериалы.

Оставшиеся детсады выживали в режиме жёсткой экономии.

– Был полный хозрасчёт. Содержание здания, зарплата работников – всё только за счёт платы родителей. Нас тоже хотели купить, приходила делегация от местного олигарха. Но мы уже видели, что ничего хорошего от этого не будет. Вместе с родителями приняли совместный план спасения, – вспоминает Людмила Юняева, бывшая заведующая детским садом «Звёздочка» (ныне «Алтынай»). – Оптимизировали всё что можно. Одна няня на две группы, прачка выполняла работу за троих, сторож – он же дворник. Каждый сотрудник совмещал обязанности. Было тяжело, но сохранили коллектив, продолжали принимать и воспитывать детей.

Для экономии на коммунальных услугах установили счётчики.

С 2005 года появился госзаказ на предшкольную подготовку, и стало гораздо легче. Позже пошло в рост финансирование социальной сферы из бюджета.

С увеличением рождаемости остро встала проблема дефицита мест в детских садах. Нужно было решать, как восполнить утраченное. В Карагандинской области было построено и восстановлено порядка 50 детских садов. Но вопрос дефицита ещё оставался. Для решения проблемы регион одним из первых внедрил механизм государственно-частного партнёрства.

Схема такая: в частном детском саду размещается государственный образовательный заказ. Повысился интерес предпринимателей к социальному бизнесу.

В Караганде бывший детский сад «Красная шапочка», переделанный в ночной клуб с сауной, вернули детям. Пять лет назад помещение в Пришахтинске выкупила индивидуальный предприниматель Гакку Нургожина. Сделала там капитальный ремонт, получив поддержку по госпрограмме «Дорожная карта бизнеса». После реконструкции открылся современный детский сад «Бота» и принял 150 малышей.

Механизм ГЧП показал свою эффективность. Частные детские сады работают не только в областном центре и крупных городах, но и в районах.

Первый сельский детсад по этой программе открылся в 2018 году в Кокпекты Бухар-Жырауского района. Здесь также восстановили типовое здание, много лет использовавшееся не по назначению.

Госзаказ позволил уравнять в оплате государственные и частные детские сады. Его размер вырос почти в 3,5 раза – с 11 тыс. до 38 тыс. тенге. Если пять лет назад в области было 28 частных детских садов, то сейчас 91. Открытие ещё 45 планируется до 2025 года.