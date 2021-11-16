Итоги 30: Инклюзия в карагандинских школах – равные возможности для всех

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области в 404 школах созданы условия для инклюзивного образования, что составляет 81% от общего количества. А еще девять лет назад первую такую школу открывали на энтузиазме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Карагандинской области.

В 2012 году пилотным проектом стала СОШ № 27 Караганды. Там открыли классы, в которых наравне с обычными школьниками стали учить детей с особыми потребностями. Сегодня это учебное заведение входит в Национальный центр развития специального и инклюзивного образования, областной ресурсный центр. За опытом сюда приезжали не только из других городов республики, но и из зарубежья.

У истоков создания стояла экс-директор школы Клара Даупбаева. Идеей инклюзии она заразилась еще в студенчестве, побывав в школе Ямбурга в Москве. И в 2012 году внедрила модель «школы для всех» в Караганде.

Методическую помощь оказал институт повышения квалификации учителей. Его бывший ректор Сабит Контаев выиграл грант на поездку в США. В американских школах он ознакомился с системой инклюзивного обучения.

«Смысл инклюзии – социализация ребенка с особыми образовательными потребностями в обществе. Принцип – «разные – равные». Дети не должны быть изолированы друг от друга», – отмечает Сабит Контаев.

«Наши учителя побывали в Финляндии. В свою очередь финские коллеги приезжали к нам. От увиденного они пришли в восторг. Сказали: «Мы 20 лет к этому шли, а вы за пять лет смогли создать такие условия», – вспоминает Клара Даупбаева. – Наш опыт изучали педагоги из Татарстана. Их заинтересовали методика и практика».

Трудностей было немало. Понадобилось время, чтобы преодолеть стереотип: место особенным детям в специнтернатах. Не хватало знаний, практического опыта, материально-технической базы. Но через тернии шли к успеху. В школе создали службу психолого-педагогического сопровождения.

На бюджетные средства приобрели современное оборудование. Есть кабинеты ЛФК, сенсорной интеграции, психологической разгрузки, социально-бытовой ориентировки. Педагоги проводят коррекционные занятия по системе Монтессори. Для реабилитации используется канистерапия – общение с собаками.

Помимо этого, в школе развито дополнительное образование. Открыли гончарный цех, изостудию, кружок декоративно-прикладного искусства.

Выпускники первого инклюзивного класса в Караганде уже вышли во взрослую жизнь. Некоторые продолжили учёбу в колледжах. Аутизм не помешал одному из парней поступить в университет.

Экс-директор не оставила своё дело – развитие инклюзии. Продолжает работать в школе и в областном ресурсном центре. Сотрудники центра проводят мастер-классы, семинары, разрабатывают методические материалы.

«К каждому ребенку нужен индивидуальный подход. Стало очень много аутистов, надо уметь раскрыть этих детей. Сможешь войти в его внутренний мир – будет совместный успех, – считает педагог. – Когда начинали, у нас было 32 особенных ученика. Сейчас 117, из которых 21 на надомном обучении. Но учащихся на дому мы обязательно приглашаем в школу. Без этого невозможна социальная адаптация».

В рамках проекта «Каждый ребенок достоин школы» фондом «Болашак» в области открыты четыре кабинета поддержки инклюзии, в 2022 году планируется создание еще трех. Действуют 11 кабинетов психолого-педагогической коррекции, два реабилитационных центра. Свыше шести тысяч учителей обучены инклюзивным методикам.