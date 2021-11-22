Итоги 30: Имена карагандинских чемпионов вписаны в историю мирового спорта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Василий Жиров, Ирина Худорожкина, Андрей Мизуров, Геннадий Головкин, Серик Сапиев, Дмитрий Карпов, Серик Елеуов, Эльмира Сыздыкова. Список карагандинских спортсменов, ставших гордостью всей страны за 30 лет независимости, можно продолжать бесконечно. Многие из перечисленных – воспитанники Областной специализированной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва имени Алии Молдагуловой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Карагандинской области.

За 50-летнюю историю учебное заведение вырастило не одно поколение известных спортсменов и с честью выдержало испытание 90-ми.

«В 90-е начался отток специалистов. Уехало много квалифицированных тренеров, – вспоминает руководитель школы Ерден Халилин. – Но остался костяк, на котором всё держалось. Многое для школы сделал её первый директор Багдаулет Урбисинов. Он проработал 23 года и застал самые тяжёлые времена. Не хватало спортивного инвентаря, было трудно выезжать на сборы и соревнования. Ездили за свой счёт, а возможность такая была далеко не у всех.

Несмотря на большие трудности, воспитанники школы продолжали тренироваться и показывать отличные результаты. В 1994-м чемпионом мира по боксу стал Аркадий Топаев. Спустя два года легкоатлетка Ирина Худорошкина выиграла серебро на Олимпийских играх. А в 1997 году Андрей Мизуров стал обладателем кубка мира по велоспорту.

Изменения в лучшую сторону начались уже в 2000-х – после принятия государственной программы по физической культуре и спорту. В области одну за другой начали открывать спортивные школы – «Жастар», «Даулет», «Жас сункар». В то время 70% в национальной сборной по дзюдо составляли карагандинские спортсмены.

«Это Максим Раков, Ержан Шынкеев, Беймбет Канжанов, Жансай Смагулов, Ислам Бозбаев. Можно сказать, они первые выходцы реформы, которая прошла, – считает Ерден Халилин. – Мы также гордимся нашими воспитанниками-олимпийцами – Дмитрием Карповым, Сериком Сапиевым, Сериком Елеуовым. Геннадий Головкин тренировался на базе нашей школы у Галыма Кенжебаева».

Сейчас в школе имени Алии Молдагуловой 57 тренеров воспитывают 350 спортсменов в Караганде и 150 в Темиртауском филиале. Два года назад учебному заведению присвоили и статус колледжа. Теперь здесь готовят квалифицированных тренеров-преподавателей для работы с детьми.

В школе культивируют 15 видов спорта. В их числе бокс, борьба, велоспорт, дзюдо, гребля, лёгкая и тяжёлая атлетика, плавание, конькобежный и лыжный спорт. Так как в Карагандинской области особое внимание уделяется развитию национальных видов спорта, в прошлом году открылось отделение по қазақ күресі. Борцы проходят очень жёсткий отбор, поэтому тут занимаются лучшие из лучших.

В регионе развивают около 100 видов спорта, из них 44 олимпийских. Доступность обеспечивается за счёт бесплатных спортивных секций и государственных спортшкол.

Не забывают и о людях с ограниченными возможностями. В Караганде функционирует специализированная спортивная школа по инвалидному спорту. В национальную сборную Казахстана входят 90 спортсменов.

Всего же за годы независимости было возведено 67 крупных спортивных площадок, а также десятки физкультурно-оздоровительных комплексов в городах и районах региона. В этом году идёт строительство ещё 13 спортивных объектов за счёт бюджетных и внебюджетных средств. Ежегодно по области устанавливают более 40 спортивных площадок, хоккейных кортов и футбольных полей.





Фото из архива школы-интерната-колледжа олимпийского резерва имени Алии Молдагуловой