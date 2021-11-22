Итоги 30: Имена карагандинских чемпионов вписаны в историю мирового спорта
За 50-летнюю историю учебное заведение вырастило не одно поколение известных спортсменов и с честью выдержало испытание 90-ми.
«В 90-е начался отток специалистов. Уехало много квалифицированных тренеров, – вспоминает руководитель школы Ерден Халилин. – Но остался костяк, на котором всё держалось. Многое для школы сделал её первый директор Багдаулет Урбисинов. Он проработал 23 года и застал самые тяжёлые времена. Не хватало спортивного инвентаря, было трудно выезжать на сборы и соревнования. Ездили за свой счёт, а возможность такая была далеко не у всех.
Несмотря на большие трудности, воспитанники школы продолжали тренироваться и показывать отличные результаты. В 1994-м чемпионом мира по боксу стал Аркадий Топаев. Спустя два года легкоатлетка Ирина Худорошкина выиграла серебро на Олимпийских играх. А в 1997 году Андрей Мизуров стал обладателем кубка мира по велоспорту.
Изменения в лучшую сторону начались уже в 2000-х – после принятия государственной программы по физической культуре и спорту. В области одну за другой начали открывать спортивные школы – «Жастар», «Даулет», «Жас сункар». В то время 70% в национальной сборной по дзюдо составляли карагандинские спортсмены.
«Это Максим Раков, Ержан Шынкеев, Беймбет Канжанов, Жансай Смагулов, Ислам Бозбаев. Можно сказать, они первые выходцы реформы, которая прошла, – считает Ерден Халилин. – Мы также гордимся нашими воспитанниками-олимпийцами – Дмитрием Карповым, Сериком Сапиевым, Сериком Елеуовым. Геннадий Головкин тренировался на базе нашей школы у Галыма Кенжебаева».
Сейчас в школе имени Алии Молдагуловой 57 тренеров воспитывают 350 спортсменов в Караганде и 150 в Темиртауском филиале. Два года назад учебному заведению присвоили и статус колледжа. Теперь здесь готовят квалифицированных тренеров-преподавателей для работы с детьми.
В школе культивируют 15 видов спорта. В их числе бокс, борьба, велоспорт, дзюдо, гребля, лёгкая и тяжёлая атлетика, плавание, конькобежный и лыжный спорт. Так как в Карагандинской области особое внимание уделяется развитию национальных видов спорта, в прошлом году открылось отделение по қазақ күресі. Борцы проходят очень жёсткий отбор, поэтому тут занимаются лучшие из лучших.
В регионе развивают около 100 видов спорта, из них 44 олимпийских. Доступность обеспечивается за счёт бесплатных спортивных секций и государственных спортшкол.
Не забывают и о людях с ограниченными возможностями. В Караганде функционирует специализированная спортивная школа по инвалидному спорту. В национальную сборную Казахстана входят 90 спортсменов.
Всего же за годы независимости было возведено 67 крупных спортивных площадок, а также десятки физкультурно-оздоровительных комплексов в городах и районах региона. В этом году идёт строительство ещё 13 спортивных объектов за счёт бюджетных и внебюджетных средств. Ежегодно по области устанавливают более 40 спортивных площадок, хоккейных кортов и футбольных полей.
Фото из архива школы-интерната-колледжа олимпийского резерва имени Алии Молдагуловой