Итоги 30: центр Senim – на службе у жителей Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сорок человек едва не замерзли в степи. Пассажирский автобус сломался, не доезжая до Каркаралинска. Оператор Senim принимает звонок о ЧП и направляет помощь. Подобных и других историй в работе службы 109 сегодня тысячи. За два года сотрудники центра отработали более 200 тысяч обращений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Карагандинской области.

Изначально диспетчеры Senim принимали жалобы и обращения горожан на работу госструктур и коммунальных служб. Со временем карагандинцы стали звонить всё чаще. А потом посыпались вопросы по образованию, строительству, автотранспорту и др.

«Мы принимаем любое обращение. Сейчас активно звонят люди по вопросам вакцинации, не так давно всех волновала перепись, – рассказывает директор единого call-центра Рахат Садуакасов. – Были и курьёзные случаи. Однажды позвонил житель Темиртау. У него прорвало трубу, и он одной рукой держал батарею, а другой набирал 109. Наши сотрудники сразу отреагировали, дозвонились до коммунальщиков и помогли оперативно решить его проблему. Прошлой зимой к нам обратились волонтёры. Жаловались, что не могут попасть в приют для животных из-за снежных заносов. После нашего вмешательства дорогу коммунальщики почистили».

Операторы Senim 109 сегодня по всей области работают в круглосуточном режиме. Центр в 2021 году переехал в новое здание, и здесь же разместились службы 103, 112 и Центр оперативного реагирования. Недавно присоединилась и диспетчерская служба Onay (электронное обилечивание).

Главная характеристика Senim 109 – оперативность. Все проблемы решаются в короткие сроки, а те, что требуют долгого разбирательства, направляются в компетентные органы. Каждая заявка регистрируется в системе и имеет статус официального документа. Служба напрямую работает с более 50 государственными органами и 20 коммунальными службами. Самые актуальные вопросы по-прежнему касаются жилищно-коммунальной сферы.

Сегодня Senim может принять до 500 звонков одновременно. Кроме того, свои обращения жители области могут оставить в соцсетях, мобильном приложении и на официальном сайте центра, а также отправить их по WhatsApp. Операторы в круглосуточном режиме мониторят популярные соцсети на предмет проблем населения. Ежедневно обрабатывают 300 запросов.

«В этом году мы возьмём на себя функции диспетчерских служб акиматов. Опыт показал, что людям проще набрать 109 и получить конкретный ответ на свой вопрос. У нас есть «База знаний», где собраны наиболее частые вопросы и ответы на них. По статистике, мы разгрузили акиматы на 30%. Население с возникшей проблемой предпочитает обратиться в наш центр, потому что знает, что мы отреагируем сразу», – говорит Рахат Садуакасов.

Есть ещё одна задача у сотрудников Senim – следить на мониторах за обстановкой в городах области. Это происходит посредством подключения к дворовым и общеподъездным камерам видеонаблюдения и помогает предотвращать и раскрывать преступления. На сегодня в рамках проекта «Безопасный город» установлено 3 223 видеокамеры во дворах и общественных местах Караганды, Темиртау, Жезказгана, Сатпаева, Сарани и в посёлке Осакаровка.

Конечная цель центра Senim – собрать все службы экстренного реагирования в одном месте, чтобы в случае проблемы любого масштаба можно было бы решить ее в кратчайшие сроки.