Итоги 2020 года подвели на Коллегии Министерства обороны РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании Коллегии Министерства обороны, которая прошла 19 ноября с участием Президента страны - Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, были рассмотрены вопросы деятельности армии в 2020 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Минобороны РК.

Министр обороны генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев в своем докладе отметил, что Вооруженные Силы развиваются по всем направлениям.

Прежде всего, учитывая финансовые возможности государства, в структуру армии и в боевую подготовку внедряются наиболее востребованные и применяемые в ходе современных вооруженных конфликтов компоненты.

Впервые введено проведение учений и тренировок в формате единой комплексной стратегической задачи. Обучение войск проходит на фоне возможных чрезвычайных ситуаций, комплекса разнородных рисков и осложнений обстановки.

В войсках отрабатывается применение разведывательно-ударных и разведывательно-огневых контуров. Для этого отлажено взаимодействие необходимых сил и средств, в том числе беспилотных летательных аппаратов, группировки артиллерии, фронтовой и армейской авиации, современных радиолокационных средств разведки и управления.

В фокусе внимания находится развитие Сил специальных операций. В настоящее время они имеют координационную модель управления. В следующем году планируется перейти на операционную модель, при которой для выполнения наиболее важных задач в их составе создаются специальные части и профильные центры подготовки.

Таким образом, развитие Сил специальных операций осуществляется поэтапно и планомерно, ежегодно проводится их проверка.

Изучение современных конфликтов показало необходимость совершенствования индивидуальных качеств при ведении ближнего боя. В этих целях впервые в текущем году в программу боевой подготовки введена армейская тактическая стрельба.

Военнослужащие стали обучаться стрельбе в условиях ограниченного времени из различных положений и видов оружия.

Одновременно расширен охват занятиями по армейскому рукопашному бою. Это повышает интерес к службе и уверенность в себе.

В войска поступает новое вооружение. В текущем году приобретено более 370 единиц, капитально отремонтировано и модернизировано свыше 200 единиц военной техники. Основное внимание уделяется современным средствам противовоздушной обороны и беспилотным летательным аппаратам.

В текущем году в Вооруженные Силы Казахстана впервые поступили зенитно-ракетные комплексы «Бук». Кроме того, контроль за воздушным пространством страны осуществляют радиолокационные станции обнаружения маловысотных целей «Роса» и РЛС отечественного производства «Нур». В войска также поступили самолеты Су-30СМ, вертолеты Ми-35, разведывательные беспилотные летательные аппараты. Принята на вооружение радиолокационная станция разведки движущихся целей и контрбатарейной борьбы «Платформа».

Актуальным становится переход от отдельных автоматизированных функций к созданию «Цифровой Армии», дальнейшее развитие информационных систем, телекоммуникационных сетей и центров обработки данных.

ВУЗы Министерства обороны выполняют научные исследования в рамках грантового и программно-целевого финансирования, в том числе в области робототехники и радиоэлектронной борьбы.

Принимаются системные меры по борьбе с коррупцией. В структуре Главного управления военной полиции восстановлено управление по противодействию коррупции, которое занимается анализом предпосылок нарушений и выработкой предложений по их устранению. Во всех гарнизонах функционируют комиссии по противодействии коррупции.

Системные меры позволили снизить показатели как по количеству коррупционных правонарушений, так и по осужденным за них лицам. Не допущено крупных хищений бюджетных средств, а подавляющее большинство коррупционных правонарушений носит бытовой межличностный характер.

В организацию воспитательной работы наряду с традиционными вводятся новые форматы и методы.

Разработаны и уже применяются в войсках около 50 учебных модулей, охватывающих все аспекты жизнедеятельности. Основной смысл и цель модулей – расширение кругозора, развитие мышления, повышение интеллектуального уровня и воспитание патриотизма.

Введена новая форма мотивации военнослужащих – конкурс на лучшего военного специалиста «Әскери тарлан». Ежегодно отмечаются и награждаются лучшие в своих специальностях: танкист, артиллерист, связист, разведчик и т.д.

Совершенствуется военно-патриотическое воспитание. В соответствии с поручением Президента страны в ноябре 2019 года во всех регионах созданы около четырехсот кружков «Smart сарбаз», где более 6 тысяч воспитанников осваивают инновации и реализуют свои технические идеи. В этом году в режиме онлайн проходит шестой военно-патриотический сбор молодежи «Айбын».

С учетом сложившейся экономической ситуации Министерство обороны ищет альтернативные источники финансирования, прорабатывает механизм государственно-частного партнерства, добивается экономии за счет оптимизации структуры Вооруженных Сил. По инициативе Министерства обороны внесены дополнения в Правила осуществления госзакупок с применением особого порядка. Это позволило сэкономить более 9 млрд. тенге бюджетных средств, которые направлены на приоритетные мероприятия.

Благодаря Указу Президента об административной реформе и проведенному функциональному анализу, впервые применена практика квартального премирования войск. При этом размеры премий дифференцируются в зависимости от результатов деятельности каждого военнослужащего.

За счет внутренних резервов увеличены тарифные разряды 4 тысячам военнослужащим наиболее дефицитных специальностей – водителям боевых и большегрузных машин, начальникам складов и хранилищ стрелкового оружия и боеприпасов.

Взят курс на избавление от неиспользуемого военного имущества, хранящегося на складах. Определен перечень неиспользуемого военного имущества, которое передается структурам уполномоченного органа – Министерства индустрии и инфраструктурного развития. Параллельно, в рамках выделяемых бюджетных средств, проводится работа по обновлению и накоплению запасов боеприпасов.

Особое внимание уделяется подготовке Вооруженных Сил к возможной второй волне пандемии коронавируса. При этом учитывается опыт участия армии в мероприятиях по обеспечению режима чрезвычайного положения.

Главное военно-медицинское управление выведено в отдельный, самостоятельный орган в структуре Вооруженных Сил. В штаты военных медицинских учреждений включены дополнительные должности врачей-инфекционистов, эпидемиологов, вирусологов.

Без привлечения бюджетных средств в Нур-Султане и Алматы введены в строй две ПЦР-лаборатории. Планируется поставка двух мобильных лабораторий ИФА-диагностики. Все это позволит повысить точность учета инфицированных и проводить тесты на наличие антител, что необходимо для качественного вакцинирования. Раньше таких возможностей не было.

Создан Департамент войск радиационной, химической и биологической защиты, который разработал и реализует Программу развития войск РХБ защиты, осуществляет подготовку и материально-техническое обеспечение специальных подразделений.

В текущем году в соответствии с Указом Президента для обеспечения режима чрезвычайного положения впервые проведены специальные воинские сборы с военнообязанными. Они позволили не только провести тренировку мобилизационного резерва, организовать реальное взаимодействие акиматов с местными органами военного управления, но и оценить уровень патриотизма и готовности молодежи к выполнению воинского долга.

Во исполнение поручений Главы государства, отданных 16 ноября на Межведомственной комиссии, проведены мероприятия по подготовке к оперативному развертыванию Вооруженных Сил. Сформированы полевой госпиталь в Таразе, медицинский комплекс в Актобе, два мобильных отделения в военных лазаретах и 23 врачебно-сестринские бригады. Данные подразделения готовы оперативно выдвинуться в любой регион страны для оказания помощи людям.

В целом, на Коллегии отмечено, что Вооруженные Силы, несмотря на ограничения, связанные с пандемией, выполнили основные мероприятия 2020 года и поддерживают уровень боевой готовности, необходимый для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

От имени военнослужащих к Президенту страны обратились командир танковой бригады подполковник Табылды Исалиев и сержант взвода специального назначения сержант Азат Шайхы.

Подполковник Табылды Исалиев отметил, что военнослужащие видят значительное улучшение своих социально-бытовых условий: «Сейчас в военном городке построены новые жилые дома, имеется торговый центр, функционирует спортивный комплекс, гарнизонный дом офицеров, в котором открыты детские кружки и центры. За достигнутые успехи в боевой подготовке в текущем году мы впервые за многие годы получили квартальную премию, дополнительно были поощрены участники мероприятий по борьбе с пандемией».

Кроме того, офицер подчеркнул, что иногда далекие от воинской службы блогеры негативно высказываются об армии. «Ответственно заявляю, что это не соответствует действительности. Профессия военного – это не просто каждодневная боевая учеба или строевая подготовка, а овладение до автоматизма сложными специальностями; это деятельность, связанная с рисками, с вооружением», - сказал подполковник Табылды Исалиев.

Сержант Азат Шайхы поделился с Верховным Главнокомандующим успехами своего подразделения в ходе проверки Сил специальных операций «Алтын жебе»: «Вместе со своими разведчиками я получил высокую оценку руководства. Считаю, что высокое морально-психологическое состояние, крепкая воинская дисциплина и сплоченность коллектива позволили в полной мере выполнить учебно-боевые задачи».