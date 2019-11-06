Итогами первого года работы поделились в технопарке Astana Hub

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно год назад 6 ноября была запущена работа международного технопарка IT-стартапов Astana Hub. Технопарк был открыт по инициативе Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева, в рамках пятого направления государственной программы «Цифровой Казахстан» - развитие инновационной экосистемы. В этой связи в Astana Hub поделились итогами первого года работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С момента открытия команда Astana Hub работала над мерами поддержки для развития технологических стартапов. Используя возможности и сервисы Технопарка, сегодня более 1000 исследователей и технологических предпринимателей запускают проекты по кибербезопасности, разрабатывают приложения для защиты детей, создают банкоматы нового поколения и десятки других не менее полезных технологий. За первый год работы Технопарка компании-резиденты привлекли инвестиции в развитие своих проектов на сумму более 17 миллиардов тенге. Сейчас крупнейший технопарк Казахстана заполнен на 100%, его участниками стали более 130 компаний и работают 17 R&D лабораторий», - сказали в пресс-службе международного технопарка.

За прошедший год на площадках Технопарка прошли свыше 600 мероприятий, тренингов и лекций, которые собрали более 17 тысяч участников. Самым крупным из мероприятий стал форум для молодых IT-специалистов Digital Bridge, который собрал технологических предпринимателей всего мира.

«У инноваций нет границ, ограничений. Мы хотим работать вместе, делиться знаниями, помогать стартапам достигать целей. Никто не может сделать полноценную экосистему самостоятельно. Даже самые лучшие стартапы, с которыми я успел поработать, никогда не развивались без хорошей команды и ресурсов. У нас разные уровни развития, но это и не плохо. Даже если представить игроков с более развитого рынка, которые, к примеру, приезжают из Грузии на наш рынок. Они смогут работать на рынке весьма успешно, потому что здесь не такая большая конкуренция. Наша выгода в том, что они приезжают сюда, открывают стартапы и нанимают местных жителей, которые также будут учиться у работодателей, а затем и распространять этот опыт. Так что в любом случае эта кооперация оправдана. Это поможет создавать собственные стартапы», - сказал генеральный директор Astana Hub Джозеф Циглер.

В Технопарке действуют уникальные программы развития стартапов. Обучение по ним бесплатное: академия Astana Hub - школа стартапа, школа трекеров; программы инкубации, акселерации и виртуальный акселератор.

Так, например, программа акселерации Astana Hub - это единственная бесплатная программа, которая помогает владельцам стартапов масштабировать свой бизнес, привлечь клиентов и инвестиции в развитие проекта. Всего образовательные проекты Технопарка прошли более 400 слушателей, 200 стартап-проектов, и еще 60 проектов пройдут программу акселерации до конца текущего года. Немаловажным результатом всей работы стало - создание рабочих мест участниками акселерационных программ Технопарка. Так, было создано 1182 рабочих места.

Как сообщает пресс-служба Astana Hub, к услугам резидентов и гостей Технопарка комфортный коворкинг, где есть все необходимое для продуктивной работы: переговорные, зоны для встреч и отдыха, круглосуточный доступ к рабочему месту и быстрый интернет.

За период работы Технопарка стартап проектами только за прошедший год было привлечено более 17 миллиардов тенге инвестиций. Будучи ядром развития стартап экосистемы, Astana Hub играет немаловажную роль в достижении данной цели. Однако, важно понимать, что Astana Hub не инвестирует самостоятельно, а предлагает более комплексный подход. Технопарк развивает экосистему в целом, способствуя развитию культуры венчурного финансирования, а также к подготовке стартапов к презентации своих проектов перед инвесторами (pitch deck).

В этом направлении важным шагом является принятие в прошлом году закона о венчурном финансировании, в котором заложена основа деятельности венчурных фондов и мер государственной поддержки.

На базе Astana Hub открыты 17 R&D лабораторий с привлечением транснациональных компаний как Huawei, CISCO, IBM и другие. Лаборатории работают по таким направлением как: IoT (интернет-вещей), Smart City (умные города), Big Data (работа с большими данными), VR/AR (технологии виртуальной и дополненной реальности), Blockchain. И одной из последних лабораторий открытой в Технопарке, стала лаборатория социальных инноваций Юнисеф. Работа лаборатории будет сконцентрирована на определении проблемных вопросов в отношении детей, поиске решений среди стартапов и пилотирования этих проектов в государственных органах.

В результате всей проделанной работы, сегодня Astana Hub готов работать над передачей своего приобретенного опыта работы в регионы страны. Так, командой Технопарка была разработана программа «Startup Sapary», которая охватит следующие города: Актобе, Актау, Атырау, Караганда, Кызылорда, Кокшетау, Костанай, Петропавловск, Павлодар, Уральск, Усть-Каменогорск, Талдыкорган, Тараз, Туркестан, Нур-Султан, Алматы и Шымкент. По итогам всех поездок, команда Astana Hub планирует проведение оценки текущего состояния инновационной экосистемы регионов Казахстана и степень готовности сообществ к цифровизации инфраструктуры. Представителями столичного технопарка для каждого региона будет разработан индивидуальный план развития, включающий в себя обучающие программы по передачи методологии и опыта.

Напомним, 6 ноября 2018 года Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев официально запустил работу международного технопарка IT-стартапов Astana Hub.