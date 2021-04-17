ITF изменила дату определения участников Олимпиады в турнире по теннису

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ITF изменила дату для определения участников Олимпиады в турнире по теннису, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

«Мировые рейтинги ATP и WTA от понедельника 14 июня теперь будут использоваться для отбора игроков, имеющих право на прямое участие в мужских и женских одиночных и парных разрядах. Вышеуказанное решение было принято по рекомендации Олимпийского комитета ITF и на основе консультаций с ATP и WTA, и подлежит окончательному утверждению Исполкомом МОК», - сообщила пресс-служба Международной федерации тенниса.

«Сдвижка» на неделю даты принятия решения - с 7 на 14 июня 2021 года - произошла после переноса, и также на неделю, турнира Ролан Гаррос. Теперь он будет проведен на неделю позже, чем первоначально планировалось - с 24 мая по 13 июня.

После 14 июня ITF проинформирует все национальные олимпийские комитеты (НОК) и национальные теннисные ассоциации об игроках, имеющих право на прямое участие в мужских и женских одиночных разрядах. НОК и Национальные ассоциации будут подтверждать участие допущенных игроков и подавать заявки на участие в парных разрядах среди мужчин и женщин. ITF объявит полные списки участников только к концу июня.

Заявки на участие в смешанном парном разряде будут определены на месте из игроков, уже участвующих в Олимпиаде в «одиночке».

В теннисном турнире Олимпийских игр примут участие 64 игрока в мужском и женском одиночном разрядах, 32 дуэта в мужском и женском парном разрядах и 16 тандемов в смешанном парном разряде. Каждая страна ограничена, максимум, шестью мужчинами и шестью женщинами, максимум четырьмя игроками одиночного разряда и двумя парными командами для обоих полов. Одна страна также может выставить только две смешанные пары.

Дата рейтинга, используемая для Параолимпийских игр по теннису, не изменится - понедельник 7 июня 2021 года.



