Италия закрывает школы и университеты на фоне вспышки коронавируса
РИМ. ANSA-КАЗИНФОРМ - Правительство Италии приняло решение закрыть все школы и университеты в стране с четверга до середины марта из-за коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ANSA.
Школы уже закрыты в северных регионах страны, наиболее пострадавших из-за вируса нового типа. Школьные учреждения закрыты в Ломбардии, Венето, Эмилии-Романье, а также в Пьемонте, Фриули-Венеции-Джулии, в провинции Савона, в Лигурии, Пезаро-Урбино и в Марке.
В среду министр спорта Италии Винченцо Спадафора сделал заявление, что правительство, скорее всего, издаст указ о том, чтобы профессиональные футбольные матчи и другие крупные спортивные мероприятия проводились за закрытыми дверями из-за чрезвычайной ситуации с коронавирусом.
На сегодня, по данным главного санитарного врача Италии Анжело Боррелли, коронавирусом в Италии заражено 2 263 человека. По стране было зарегистрировано 79 летальных исходов от вируса. Стоит также отметить, что в Италии от коронавируса поправились 160 человек.
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