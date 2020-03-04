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Италия закрывает школы и университеты на фоне вспышки коронавируса

4 Марта 2020 20:13
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Италия закрывает школы и университеты на фоне вспышки коронавируса

РИМ. ANSA-КАЗИНФОРМ - Правительство Италии приняло решение закрыть все школы и университеты в стране с четверга до середины марта из-за коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ANSA.

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Школы уже закрыты в северных регионах страны, наиболее пострадавших из-за вируса нового типа. Школьные учреждения закрыты в Ломбардии, Венето, Эмилии-Романье, а также в Пьемонте, Фриули-Венеции-Джулии, в провинции Савона, в Лигурии, Пезаро-Урбино и в Марке.

В среду министр спорта Италии Винченцо Спадафора сделал заявление, что правительство, скорее всего, издаст указ о том, чтобы профессиональные футбольные матчи и другие крупные спортивные мероприятия проводились за закрытыми дверями из-за чрезвычайной ситуации с коронавирусом.

На сегодня, по данным главного санитарного врача Италии Анжело Боррелли, коронавирусом в Италии заражено 2 263 человека. По стране было зарегистрировано 79 летальных исходов от вируса. Стоит также отметить, что в Италии от коронавируса поправились 160 человек.


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Ключевые слова: Италия, Пневмония в Китае,
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