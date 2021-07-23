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Италия введет санпропуска
РИМ. КАЗИНФОРМ - Пройтись по музеям, пообедать в ресторане, а затем привести себя в форму в спортзале с 6 августа смогут в Италии лишь привитые граждане: в стране вводится система «зеленых пропусков», которые выдаются уже после получения первой дозы вакцины. Правда, как уточняют итальянские СМИ, если владелец пропуска не сделает вовремя вторую прививку, документ автоматически аннулируется, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.
Одновременно власти продлили до конца года режим чрезвычайной ситуации. Премьер-министр Марио Драги предупредил, что работает на опережение: «В других европейских странах уровень заболеваемости сегодня выше, чем у нас. Но мы знаем, что если не реагировать, то волна заражений придет и к нам, и то, что сегодня происходит во Франции, Англии, Испании, коснется и Италии».
А жители Австрии могут наконец увидеть улыбку ближнего: там смягчается масочный режим. Входить с открытым лицом можно в промтоварные магазины, а вот при покупке продуктов и в аптеках маски пока обязательны. Правда, послабления не касаются Вены, где «дельта»-штамм по-прежнему очень активен.
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