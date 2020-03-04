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Италия сообщила о 79 погибших от коронавируса
4 Марта 2020 11:46
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РИМ. ANSA - КАЗИНФОРМ – В Италии новым смертельным вирусом COVID-19 заражены порядка 2 263 человек, 79 погибли, сообщил руководитель национальной службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ANSA.
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Стоит отметить, что число выздоровевших составило 160 человек, что на 11 больше, чем в понедельник.
Напомним, что первый смертельный случай от коронавируса в Италии произошел 21 февраля. Умер житель Италии, зараженный коронавирусом, став первой европейской жертвой нового вируса, появившегося в Китае.
По словам министра здравоохранения Италии Роберто Сперанца, 78-летний мужчина скончался в больнице в городе Падуя. Он проходил лечение в медицинском учреждении в течение 10 дней.
Ключевые слова: Италия, Пневмония в Китае,
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