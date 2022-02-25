Италия с 1 марта снимет ограничения на въезд туристов из Казахстана
РИМ. КАЗИНФОРМ - С 1 марта 2022 года прекращаются действующие в настоящее время ограничения на туристические поездки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт посольства Италии в РК.
Посольство Италии в Республике Казахстан сообщает, что с 1 по 31 марта 2022 года разрешён въезд в Италию лицам, вылетающим из Республики Казахстан, при наличии у них следующих документов:
1) Passenger Locator Form;
2) одна из следующих справок:
а) справка о вакцинации против Sars.CoV-2 вакциной, признанной Европейским агентством лекарственных средств (EMA), и выданной по окончании первичного цикла вакцинации или введения соответствующей бустерной дозы;
б) справка о выздоровлении от Covid-19, с одновременным прекращением предписанного карантина, действительная не более, чем 180 дней со дня выздоровления, сопровождаемая переводом на итальянский или английский язык;
c) справка о тестировании на антиген к коронавирусу (действительна 48 часов) или о молекулярном (действительна 72 часа) тестировании, при условии негативного результата последнего.
В случае непредъявления одной из справок, выше указанных, путешественник обязан отбыть пятидневный карантин по адресу, указанному в Passenger Locator Form, а также осуществить молекулярное (с негативным результатом) или антигенное тестирование по окончании пятидневного карантина.
Подробнее - на сайте посольства Италии.
Генеральное консульство рекомендует, в любом случае, перед планированием поездки осуществить консультацию на постоянно обновляемом сайте.
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