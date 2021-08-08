Италия расширяет сферу применения сертификатов вакцинации

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Премьер-министр Италии Марио Драги в пятницу обратился к итальянскому народу с призывом сделать прививки от COVID-19 и соблюдать правила, направленные на борьбу с распространением коронавируса, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

С 6 августа в Италии вступили в силу новые правила, согласно которым для посещения кинотеатров, музеев, крытых тренажерных залов и бассейнов, а также для приема пищи в барах и ресторанах необходимо иметь сертификат вакцинации («Green Pass»).

Кроме того, правительство страны одобрило меры, которые еще больше расширят сферу действия сертификата вакцинации, сделав его обязательным для поездок на дальние расстояния на поездах, автобусах и авиарейсах внутри Италии с 1 сентября текущего года, а также сделав его обязательным для сотрудников школ и университетов, а также для студентов колледжей.

«Ситуация в нашей экономике развивается благоприятно, и я надеюсь, что она станет еще лучше», - сообщил итальянским журналистам глава кабинета министров.

- Хотел бы сказать итальянскому народу, что было бы лучше пройти вакцинацию и соблюдать необходимые правила. Мы должны быть уверены, что сделали все возможное, чтобы предотвратить обострение пандемии, - добавил М.Драги.

Сертификат вакцинации подтверждает, что лицо получило вакцину против COVID-19, выздоровело от коронавируса либо имеет отрицательный результат теста за последние 48 часов.

Подобные меры по расширению спектра применения сертификатов вакцинации приняла Франция.