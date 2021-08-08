+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 19 °С
Алматы: 23 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Италия расширяет сферу применения сертификатов вакцинации

8 Августа 2021 01:00
Поделиться:
Италия расширяет сферу применения сертификатов вакцинации

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Премьер-министр Италии Марио Драги в пятницу обратился к итальянскому народу с призывом сделать прививки от COVID-19 и соблюдать правила, направленные на борьбу с распространением коронавируса, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В Атырау 88 пациентов с Covid-19 находятся в тяжелом состоянии
В ЗКО более сотни детей до 14 лет заразились COVID-19 в августе У вакцинированных от COVID-19 в 25 раз ниже риск госпитализации и смерти - Асет Калиев Cтали известны подробности о погибшем в ДТП павлодарском враче

С 6 августа в Италии вступили в силу новые правила, согласно которым для посещения кинотеатров, музеев, крытых тренажерных залов и бассейнов, а также для приема пищи в барах и ресторанах необходимо иметь сертификат вакцинации («Green Pass»).

Кроме того, правительство страны одобрило меры, которые еще больше расширят сферу действия сертификата вакцинации, сделав его обязательным для поездок на дальние расстояния на поездах, автобусах и авиарейсах внутри Италии с 1 сентября текущего года, а также сделав его обязательным для сотрудников школ и университетов, а также для студентов колледжей.

«Ситуация в нашей экономике развивается благоприятно, и я надеюсь, что она станет еще лучше», - сообщил итальянским журналистам глава кабинета министров.

- Хотел бы сказать итальянскому народу, что было бы лучше пройти вакцинацию и соблюдать необходимые правила. Мы должны быть уверены, что сделали все возможное, чтобы предотвратить обострение пандемии, - добавил М.Драги.

Сертификат вакцинации подтверждает, что лицо получило вакцину против COVID-19, выздоровело от коронавируса либо имеет отрицательный результат теста за последние 48 часов.

Подобные меры по расширению спектра применения сертификатов вакцинации приняла Франция.


Подписывайтесь на наш канал:

#Италия   #Коронавирус в мире   #Вакцинация  
Поделиться:

Автор:

Арнур Рахимбеков

Новости по теме
В Атырау 88 пациентов с Covid-19 находятся в тяжелом состоянии
В ЗКО более сотни детей до 14 лет заразились COVID-19 в августе
У вакцинированных от COVID-19 в 25 раз ниже риск госпитализации и смерти - Асет Калиев
Cтали известны подробности о погибшем в ДТП павлодарском враче
Популярное
1 За пределами «красной зоны» остается лишь один регион Казахстана
2 «Как спрей для носа»: Об интраназальной вакцине против COVID-19 рассказал казахстанский разработчик
3 Cтали известны подробности о погибшем в ДТП павлодарском враче
4 Коронавирус обнаружен у 7899 человек за сутки в Казахстане
5 Более 4,3 млн человек полностью привились от коронавируса в Казахстане
6 25-летний врач погиб в аварии в Павлодарской области
Читайте также
Половина молодых людей Брюсселя получили первую дозу вакцин от COVID-19
Дельта-штамм COVID-19 обнаружен в Армении
За пределами «красной зоны» остается лишь один регион Казахстана
«Как спрей для носа»: Об интраназальной вакцине против COVID-19 рассказал казахстанский разработчик
Cтали известны подробности о погибшем в ДТП павлодарском враче
Коронавирус обнаружен у 7899 человек за сутки в Казахстане
Более 4,3 млн человек полностью привились от коронавируса в Казахстане
25-летний врач погиб в аварии в Павлодарской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив