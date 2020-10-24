Италия пытается избежать второго жесткого карантина

РИМ. ANSA - КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения Италии заявило в пятницу, что COVID-19 продолжает распространяться по стране: за последние 24 часа было зарегистрировано 19 143 новых случая заражения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ANSA.

Для сравнения в четверг в Италии были зафиксированы 16 079 новых случаев заражения COVID-19.

Согласно данным, опубликованным министерством здравоохранения Италии, за последние 24 часа были взяты 182 032 мазка на COVID-19, то есть было проведено максимальное количество тестов на коронавирус с начала пандемии.

По данным министерства, за последние 24 часа от COVID-19 в Италии умерло меньше людей - 91, по сравнению со 136 смертями в четверг. Общее число смертей от коронавируса в стране составляет 37 059 человек.

Число выздоровевших также выросло на 2 352, достигнув отметки в 261 808 человек. Общее количество подтвержденных случаев, включая умерших, выздоровевших и текущих положительных, составляет 484 869 по стране.

Министерство здравоохранения также сообщило, что более 1 000 пациентов с COVID-19 находятся в реанимации.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте призвал итальянцев тщательно соблюдать правила, дабы предотвратить распространение вируса и избежать второго строгого карантина. Конте признал, что рост числа новых случаев заражения коронавирусом в Европе и Италии «вызывает опасения», поэтому необходимо быть внимательными и извлечь уроки из весеннего карантина. Он подчеркнул, что Италия должна сдержать распространение вируса. По его словам, необходимо во что бы то ни стало избежать закрытия офисов, предприятий и школ.