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Италия приступит к испытаниям ралоксифена против коронавируса

Автор:  
Арнур Рахимбеков
28 Октября 2020, 01:48
Италия приступит к испытаниям ралоксифена против коронавируса

РИМ. КАЗИНФОРМ - Итальянское агентство по регулированию фармацевтики AIFA дало разрешение на проведение клинических испытаний препарата «ралоксифен» у пациентов с легкими симптомами коронавируса, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В июне 2020 года консорциум Exscalate4CoV на основе научных испытаний с применением технологий суперкомпьютеров объявил, что зарегистрированный указанный препарат, используемый для лечения остеопороза, может быть также эффективным средством для лечения коронавируса.

В этой связи Европейская комиссия поддержала консорциум, выделив 3 млн евро на дальнейшие исследования. Подобные проекты финансируются ЕС в рамках программы инноваций «Horizon 2020», которая помогает противостоять пандемии коронавируса и искать новые методы лечения от коронавируса.

Ожидается, что клинические исследования ралоксифена должны подтвердить его безопасность и эффективность в блокировании репликации вируса в клетках и, таким образом, замедлить прогрессирование заболевания.

Исследование будет проходить в Национальном институте инфекционных болезней им. Л.Спалланцани в Риме, также будет задействована исследовательская больница Humanitas в Милане.

На начальном этапе до 450 участников в трех отдельных группах лечения будут получать 7-дневное лечение капсулами ралоксифена в рандомизированной выборке.

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