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Италия приступила к тестированию вакцины от COVID-19 на людях

25 Августа 2020 00:57
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Италия приступила к тестированию вакцины от COVID-19 на людях

РИМ. ANSA-КАЗИНФОРМ – Италия приступила к тестированию своей вакцины от коронавирусной инфекции на людях вакцины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ANSA.

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Первому добровольцу - женщине - сделали прививку в главной инфекционной больнице Рима, Спалланцани. Она заявила, что «горда» тем, что первой приняла дозу вакцины и добавила, что хочет быть полезной для своей страны.

Вакцина была произведена итальянской биотехнологической фирмой ReiThera, которая базируется в Кастель-Романо недалеко от Рима.

«Сегодня начинается исторический этап исследований», - объявил губернатор Лацио Никола Зингаретти, под руководством которого правительство собственно и помогло финансировать проект.

Врачи в инфекционной больнице, где проходят исследования, заявили, что надеются, что вакцина будет готова к использованию к весне следующего года.

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца подчеркнул, что «итальянским ученым удалось справить с задачей».

Член совета здравоохранения Лацио Алессио Д'Амато, в свою очередь, заявил, что «вакцина позволит Италии выбраться из кошмара», подразумевая коронавирусную инфекцию.

ANSA добавляет, что несколько других стран, включая Россию и Австралию, также объявили о тестировании вакцины.


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#Италия   #Коронавирус  
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