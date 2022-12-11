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Италия приняла два судна с нелегальными мигрантами

11 Декабря 2022, 05:04
Италия приняла два судна с нелегальными мигрантами

РИМ. КАЗИНФОРМ - Власти Италии согласились принять два судна неправительственных организаций, на борту которых находятся более 500 нелегальных мигрантов. Одно из них направится в Салерно, другое — в Бари. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

Ранее еще одному небольшому судну, на борту которого более 30 мигрантов, было разрешено войти в порт Лампедузы.

Как сообщалось, в конце октября Италия запретила судну Ocean Viking высадить мигрантов на Сицилии. В итоге корабль получил разрешение отправиться во Францию, и это привело к охлаждению отношений между Парижем и Римом. Италия добивается разрешения миграционного кризиса на общеевропейском уровне.

Фото: Еuronews


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