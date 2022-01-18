Италия примет этап Кубка мира по биатлону

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Антхольц-Антерсельва (Италия) станет местом проведения очередного этапа Кубка мира по биатлону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Турнир стартует 20 января. Соревновательная программа будет включать в себя индивидуальную гонку, масс-старт и эстафету.

В первый день на старт выйдут мужчины. Завершать ЭКМ будет женский масс-старт.

Заключительный день состоится 23 января.