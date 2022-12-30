Италия предлагает обязательное тестирование прибывающих из КНР пассажиров

30 Декабря 2022, 04:27

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Италия призывает к обязательным тестам на коронавирус для прибывающих из Китая, во всех государствах Европейского Союза, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Европейские СМИ передают, что консультации по данному вопросу между министерствами здравоохранения 27 государств-членов Евросоюза пока не привели к конкретным результатам. Такие сведения распространил комитет по безопасности здоровья Европейской Комиссии.

Италия, которая в среду вновь ввела обязательные тесты на COVID-19 для китайских путешественников, призывает к обязательному тестированию на всей территории ЕС.

В четверг утром Комитет по безопасности здоровья (HSC) Европейской Комиссии собрался, чтобы обсудить ситуацию с коронавирусом в Китае. HSC – неформальная консультативная группа по безопасности здоровья, состоящая из министерств здравоохранения европейских государств-членов и предназначенная для обмена информацией и координации национальных мер.

Причиной консультации стало решение Италии вновь ввести обязательные тесты на коронавирус для китайских путешественников. Страна сделала это, потому что ранее на этой неделе почти половина пассажиров двух рейсов из Китая дали положительный результат по прибытии в международный аэропорт Милана.

В 2020 году Италия стала первой европейской страной, которая испытала сильную волну COVID-19, и возможно на этот раз предпочитает не рисковать, пишет европейская пресса.

Страна также призывает к обязательным тестам на коронавирус для китайских путешественников на всей территории ЕС, но пока не нашла достаточно сторонников, чтобы обосновать это требование.

«Государства-члены продолжают обсуждать ситуацию с коронавирусом в Китае», - говорится в заявлении HSC после консультаций между государствами-членами.

В Бельгии о дополнительных мерах пока не идет речь.

«Мы, европейцы, очень хорошо защищены, но сохраняем бдительность», — говорит бельгийский министр здравоохранения Франк Ванденбрук.

Министр считает, что Бельгия будет следовать европейскому подходу.

«В Бельгии очень высокий уровень защиты от Омикрона (вариант, который сейчас бушует у китайцев) из-за массовых кампаний по вакцинации. Тем более, что многие люди здесь уже пережили вирус», - поделился он.

Ранее Китай заявил, что вновь откроет свои границы 8 января и отменит карантинные меры, которые были введены для предотвращения распространения вирусных инфекций.

В связи с этим, Япония намерена ужесточить пограничный контроль для путешественников из Китая.

Также сообщалось, что Китай возобновит пассажирское сообщение через сухопутные пограничные пункты пропуска, вновь начнет выдачу паспортов своим гражданам для зарубежных турпоездок.

В Китае перестали публиковать ежедневные данные о ковиде.