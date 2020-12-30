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Италия получит вакцину от коронавируса с задержкой

Редактор:  
Ринат Дусумов
30 Декабря 2020, 02:26
Италия получит вакцину от коронавируса с задержкой

РИМ. КАЗИНФОРМ - Непогода в Италии привела к задержке в доставке и распределении в стране второй партии вакцины от нового коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.

470 тысяч дох препарата от компаний Pfizer и BioNTech застряли в Бельгии. Ожидается, что самолеты с ценным грузом вылетят в шесть итальянских аэропортов в ближайшее время, возможно, через считанные часы.

В качестве следующего шага вакцину развезут между двумя сотнями муниципалитетов, которые организуют прививочные кампании. Первые партии вакцины адресованы медикам, а также постояльцам домов престарелых.

Вакцина от Pfizer и BioNTech - первая из сертифицированных в ЕС для борьбы с новым коронавирусом. Италия получила дебютную партию в почти 10 тысяч доз в Рождество. Брюссель объявил днем начала вакцинации в ЕС 27 декабря, однако из-за сбоев в логистике и погодных условий в некоторых странах и регионах возникли задержки.

Италия  
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