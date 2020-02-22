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Италия подтвердила первый смертельный случай от коронавируса

22 Февраля 2020 11:44
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Италия подтвердила первый смертельный случай от коронавируса

РИМ. КАЗИНФОРМ - Пожилой мужчина из Падуи умер после заражения коронавирусом, сообщает Казинформ со ссылкой на DW.

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Власти северной Италии приказали закрыть школы, общественные здания и рестораны после появления новой инфекции.

Житель Италии, зараженный коронавирусом, умер в пятницу, став первой европейской жертвой нового коронавируса, возникшего в Китае.

Как сообщил в пятницу министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца, пожилой мужчина скончался в больнице в северном городе Падуя. По его словам, 78-летний мужчина находился в больнице в течение 10 дней.

Жертва была одним из двух людей, которые показали положительный результат на новый вирус COVID-19 в регионе Венето.

Ранее в тот же день чиновники приказали закрыть школы, общественные здания, рестораны и кафе в десяти городах на севере Италии после того, как стало известно о еще 15 случаях заражения коронавирусом.

Все случаи были зарегистрированы в регионе Ломбардия, где 38-летний мужчина заболел вирусом после встречи с неким человеком, который вернулся из Китая в конце января. Пять врачей, медсестер и несколько пациентов заразились в больнице в городе Кодоньо, где он проходил лечение.

Еще три человека, которые посещали одно и то же кафе в регионе Ломбардия, также показали положительный результат на вирус.

По словам итальянских чиновников, сотни людей оказались в изоляции, и проходят обследование на вирус. Более 150 коллег 38-летнего заразившегося мужчины, а также 70 медицинских работников в больнице Кодоньо находятся среди тех, кто проходит медицинское обследование.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения смертельным коронавирусом в Италии достигло 17.


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Ключевые слова: Италия, Пневмония в Китае,
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Автор:

Раушан Конырбаева

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