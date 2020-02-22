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вчера 22:10
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Италия подтвердила первый смертельный случай от коронавируса
РИМ. КАЗИНФОРМ - Пожилой мужчина из Падуи умер после заражения коронавирусом, сообщает Казинформ со ссылкой на DW.
Власти северной Италии приказали закрыть школы, общественные здания и рестораны после появления новой инфекции.
Житель Италии, зараженный коронавирусом, умер в пятницу, став первой европейской жертвой нового коронавируса, возникшего в Китае.
Как сообщил в пятницу министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца, пожилой мужчина скончался в больнице в северном городе Падуя. По его словам, 78-летний мужчина находился в больнице в течение 10 дней.
Жертва была одним из двух людей, которые показали положительный результат на новый вирус COVID-19 в регионе Венето.
Ранее в тот же день чиновники приказали закрыть школы, общественные здания, рестораны и кафе в десяти городах на севере Италии после того, как стало известно о еще 15 случаях заражения коронавирусом.
Все случаи были зарегистрированы в регионе Ломбардия, где 38-летний мужчина заболел вирусом после встречи с неким человеком, который вернулся из Китая в конце января. Пять врачей, медсестер и несколько пациентов заразились в больнице в городе Кодоньо, где он проходил лечение.
Еще три человека, которые посещали одно и то же кафе в регионе Ломбардия, также показали положительный результат на вирус.
По словам итальянских чиновников, сотни людей оказались в изоляции, и проходят обследование на вирус. Более 150 коллег 38-летнего заразившегося мужчины, а также 70 медицинских работников в больнице Кодоньо находятся среди тех, кто проходит медицинское обследование.
Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения смертельным коронавирусом в Италии достигло 17.
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