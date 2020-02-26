Италия подтвердила 11 смертельных случаев от коронавируса
РИМ. КАЗИНФОРМ – Италия подтвердила одиннадцать смертельных случаев из-за вспышки коронавируса, которая распространилась из Ломбардии и Венето на Сицилию, Тоскану и Лигурию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АНСА.
Премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что страна выйдет из кризиса с высоко поднятой головой. Он также заявил, что распространению коронавируса по стране способствовала неспособность больницы в Кодоньо под Лоди следовать надлежащей процедуре.
Во вторник на пресс-конференции глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил об одиннадцати погибших от коронавируса.
По его словам, за последние несколько часов умерли трое 80-летних гражданина страны.
Кроме того, во вторник, в Тревизо 76-летняя женщина умерла от коронавируса после того, как была госпитализирована ранее в тот же день из-за респираторных осложнений.
Борелли сообщил о 322 зараженных новым смертельным коронавирусом в Италии. Число зараженных на Сицилии возросло до трех.
Наиболее пострадавший регион - Ломбардия, там вирус унес жизни девяти человек, вирус обнаружен у 240.
Во вторник правительство сообщило, что первый случай коронавируса был зарегистрирован в административной области Лигурия.
На пресс-конференции в Риме во вторник Уолтер Риккарди из Всемирной организации здравоохранения сообщил, что в Италии погибли только 3% пациентов с коронавирусом.
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