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Италия планирует провести внеочередной саммит G20 по Афганистану

19 Августа 2021 13:33
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Италия планирует провести внеочередной саммит G20 по Афганистану

РИМ.КАЗИНФОРМ - Премьер-министр Италии Марио Драги ведет работу над организацией саммита Группы двадцати (G20), объединяющей ведущие экономики мира, по ситуации в Афганистане в связи с захватом страны талибами. Об этом сообщили в четверг две общенациональные газеты, передает МИА «Казинформ».

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Италия в этом году председательствует в G20, и возможная встреча, как ожидается, состоится раньше запланированного на октябрь саммита в Риме, пишет Reuters со ссылкой на газету la Repubblica.

На следующую неделю уже запланирована онлайн-встреча лидеров группировки G7 для обсуждения общей стратегии и подхода к ситуации в Афганистане.

В воскресенье, по сообщениям СМИ, талибы заняли столицу, Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани и другие официальные лица покинули страну. Тысячи людей бросают свои дома и имущество и пытаются уехать из Афганистана, спасаясь от насилия и жестких порядков, которые «Талибан» устанавливает на захваченных территориях.


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#Афганистан   #Италия   #Мировые новости  
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Автор:

Жанна Нурмаганбетова

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