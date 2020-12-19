Италия перейдет в «красную зону» на Рождество

РИМ. ANSA - КАЗИНФОРМ - Правительство премьер-министра Джузеппе Конте намерено утвердить новые ограничительные меры на рождественские праздники, чтобы избежать третьей волны COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ANSA.

Ожидается, что Италия перейдет в «красную зону», а это означает, что бары, рестораны и магазины не должны работать по воскресеньям, во время национальных праздников и накануне, сообщили источники в пятницу.

Эти ограничения начнут действовать в канун Рождества до Крещения 6 января.

По словам источников, в рабочие дни в этот период Италия будет находиться в «оранжевой зоне»: магазины будут открыты, а бары и рестораны - закрыты. Кроме того, согласно источникам, разрешается максимум двум людям, не считая детей младше 14 лет, сходить в гости.

Кабинет Конте должен встретиться в 18:00 для рассмотрения указа с новыми ограничениями после переговоров с губернаторами регионов.

Министр по региональным вопросам Франческо Бочча заявил в четверг, что, по его мнению, все должны оставаться дома на это Рождество.

«Мы должны принимать решения, чтобы защитить хрупких и пожилых людей, даже ценой приближающейся непопулярности», - сказал Бочча Sky TV. «Каждый из нас должен провести Рождество в собственном доме».

В стране также ограничат перемещение между регионами с 21 декабря по 6 января.

Кроме того, люди не смогут выехать из своих родных городов в Рождество, День Святого Стефана и Новый год, хотя, по словам источников, для городов с населением менее 5000 человек действует исключение. Жители этих небольших городов смогут перемещаться в радиусе 30 км, но не в столицы провинций.

Ночной комендантский час с 22:00 останется в силе.