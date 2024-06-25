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    02:12, 25 Июнь 2024 | GMT +6

    Италия на последних секундах ушла от поражения и вместе с Испанией вышла в плей-офф

    евро
    Фото: UA-Ukraine

    В матче между Хорватией и Италией на Евро-2024 болельщики увидели забитые мячи во втором тайме. Первая половина встречи не баловала зрителей обилием голевых моментов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Хорватия со стартового свистка пыталась завладеть территориальным и игровым преимуществом, при этом вратарь Хорватии Доминик Ливакович сумел несколько раз спасти свою команду от контрвыпадов итальянцев.

    Во втором тайме за игру рукой в штрафной площади сборной Италии, судья установил на точку. Вратарь Италии отбил удар Луки Модрича и вызвал шквал ликования поклонников итальянского футбола. Но радость была не долгой. Уже в повторной атаке Модрич реабилитировался за незабитый пенальти и стал самым возрастным автором гола в истории чемпионатов Европы.

    В оставшееся время Италия атаковала большими силами, но уйти от поражения смогла лишь на 98-й минуте. Спас действующих чемпионов Европы Матья Цаканьи.

    В параллельной игре бились Испания и Албания. С минимальным перевесом 1-0 победу одержали фавориты матча. По итогам трех туров таблица группы B выглядит следующим образом:
    Испания - 9 очков
    Италия - 4
    Хорватия - 2
    Албания - 1

    У Хорватии остаются лишь математические шансы на плей-офф - нужно стать одной из четырех лучших команд из шести, кто займет третье место в группах. Никогда ранее туда не проходила команда с двумя очками

    Теги:
    Футбол Италия ЕВРО-2024 Испания Мировые новости
    Ерзат Сергазин
    Автор
    Ерзат Сергазин
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