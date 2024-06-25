Италия на последних секундах ушла от поражения и вместе с Испанией вышла в плей-офф

В матче между Хорватией и Италией на Евро-2024 болельщики увидели забитые мячи во втором тайме. Первая половина встречи не баловала зрителей обилием голевых моментов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Хорватия со стартового свистка пыталась завладеть территориальным и игровым преимуществом, при этом вратарь Хорватии Доминик Ливакович сумел несколько раз спасти свою команду от контрвыпадов итальянцев.

Во втором тайме за игру рукой в штрафной площади сборной Италии, судья установил на точку. Вратарь Италии отбил удар Луки Модрича и вызвал шквал ликования поклонников итальянского футбола. Но радость была не долгой. Уже в повторной атаке Модрич реабилитировался за незабитый пенальти и стал самым возрастным автором гола в истории чемпионатов Европы.

В оставшееся время Италия атаковала большими силами, но уйти от поражения смогла лишь на 98-й минуте. Спас действующих чемпионов Европы Матья Цаканьи.

В параллельной игре бились Испания и Албания. С минимальным перевесом 1-0 победу одержали фавориты матча. По итогам трех туров таблица группы B выглядит следующим образом:

Испания - 9 очков

Италия - 4

Хорватия - 2

Албания - 1

У Хорватии остаются лишь математические шансы на плей-офф - нужно стать одной из четырех лучших команд из шести, кто займет третье место в группах. Никогда ранее туда не проходила команда с двумя очками