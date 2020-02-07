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Италия и Бангладеш - новые рынки сбыта появились у Казахстана

7 Февраля 2020 13:41
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Италия и Бангладеш - новые рынки сбыта появились у Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Новые рынки сбыта появились у Казахстана. Об этом сообщил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов на коллегии ведомства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

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Состоялась первая коллегия Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан. С докладом об итогах работы за 2019 год и планах на 2020 год выступил глава ведомства Бахыт Султанов.

В условиях трансформации мировой торговли и усиления протекционистских мер между крупнейшими экономиками мира вырастает необходимость совершенствования внешнеторговой политики. В связи с чем министерство, учитывая сегодняшние вызовы, сконцентрировалось на модернизации торговой политики, где продвижение экспорта – центральная задача.

В этих целях оказана маркетинговая поддержка казахстанским экспортерам. За полгода существования министерства проведено более 50 мероприятий за рубежом с участием порядка 300 казахстанских компаний. Результатом деловых мероприятий стали 63 экспортных контракта на сумму более 114 млрд тенге.

Для усиления взаимодействия по продвижению экспорта казахстанской продукции, развития торгового сотрудничества и заключения сделок заключен совместный план мероприятий с Министерством иностранных дел.

«Мы ожидаем, что указанные механизмы позволят снизить себестоимость продукции на 5-10%, а также расширить географию экспорта и номенклатуру товаров. К примеру, сейчас уже появились новые рынки сбыта. Впервые в Бангладеш осуществлена поставка оборудования военного назначения, в Италию – аккумуляторов», - подчеркнул министр торговли и интеграции.


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Ключевые слова: Экономика, Другие государственные органы,
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