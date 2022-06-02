2 Июня 2022 08:45

Италия готова расширять сотрудничество с Казахстаном

РИМ. КАЗИНФОРМ - В рамках визита заместителя Премьер-Министра – министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтара Тлеуберди в Итальянскую Республику состоялись его переговоры с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Стороны отметили интенсификацию контактов между высшим руководством Казахстана и Италии и растущий взаимный интерес к укреплению двустороннего взаимодействия.

Вместе с тем, главы внешнеполитических ведомств обсудили дальнейшее развитие и углубление политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества и укрепления договорно-правовой базы в духе стратегического партнерства. Была достигнута договоренность всячески содействовать развитию межправительственных и межпарламентских связей.

Глава МИД Казахстана отметил важность расширения спектра взаимодействия с Италией. «Италия - один из главных торговых партнеров Казахстана в Европе. Мы придаем большое значение сотрудничеству с вашей страной. За 30 лет дипломатических отношений мы достигли хороших результатов», - сказал М. Тлеуберди.

Министр Л. Ди Майо заверил, что итальянская сторона заинтересована расширять взаимовыгодное сотрудничество и обмениваться визитами на высшем и высоком уровнях. «Казахстан - единственная страна в Центральной Азии, подписавшая с Европейским союзом Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве. Мы готовы и дальше взаимодействовать с нашим надежным партнером в регионе Центральной Азии», - отметил итальянский министр.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран обменялись поздравительными посланиями по случаю 30-летнего установления дипломатических отношений между Казахстаном и Италией.

Весьма символично, что встреча на высоком уровне состоялась в преддверии Национального дня Италии. В этой связи, глава МИД РК передал поздравление Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в адрес Президента Италии Серджо Маттареллы.

М.Тлеуберди также уделил особое внимание предстоящему общенациональному референдуму по конституционной реформе РК, которая станет политической основой построения «Нового Казахстана». Итальянская сторона выразила твердую поддержку реформам Президента РК, отметив, что их имплементация будет способствовать политической модернизации нашей страны.

Важным элементом двустороннего сотрудничества является торгово-инвестиционное взаимодействие. В этой связи был проведен круглый стол с представителями деловых кругов Италии. От итальянской стороны в мероприятии принял участие заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии, Сопредседатель Межправительственной казахстанско-итальянской рабочей группы по промышленному и экономическому сотрудничеству и обмену Манлио Де Стефано. В ходе мероприятия предметно обсуждены пути совместной работы по расширению торговых и инвестиционных связей между двумя странами.

Итальянские бизнесмены выразили заинтересованность в реализации в Казахстане взаимовыгодных проектов в таких сферах, как обрабатывающая промышленность, строительство, транспорт и логистика, сельское хозяйство, машиностроение и зеленая энергетика.

Была отмечена важность открытия прямого авиасообщения по маршруту Алматы - Милан с частотой два раза в неделю, который будет способствовать развитию торгово-экономических связей двух стран.

В ходе визита М.Тлеуберди также провел двусторонние встречи с руководителями итальянских компаний Maire Tecnimont, Same Deutz-Fahr, Ansaldo Energie S.p.A. и др. Представители деловых кругов, обсудив текущие и перспективные проекты, подтвердили приверженность дальнейшему укреплению делового партнерства с Казахстаном.

Италия является одним из крупных инвесторов в экономику Казахстана. По данным Национального банка РК в 2021 году объем прямых иностранных инвестиций из Италии составил 122,8 млн долларов США. Объем взаимного товарооборота между нашими странами за 2021 год составил 9,6 млрд. долларов (экспорт – 8,8 млрд долларов и импорт – 0,8 млрд долларов).