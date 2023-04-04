Итальянское правительство хочет ввести штрафы за английские слова

РИМ. КАЗИНФОРМ - Партия правых взглядов, возглавляемая премьер-министром Италии Джорджей Мелони, выдвинула новый закон, который будет наказывать за использование английского языка и других иностранных слов в официальных сообщениях штрафами от €5000 до €100 000. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

По мнению членов партии Мелони, цель закона, который вызвал широкое осуждение в стране даже со стороны самых известных в Италии ученых в области итальянской лингвистики и филологии, престижной Академии делла Круска, заключается в «защите и популяризации итальянского языка» и защите национальной идентичности.

Новый закон, поддержанный Мелони, был выдвинут Фабио Рампелли, членом нижней палаты парламента Италии. В сообщении, прикрепленном к его профилю в Twitter, депутат приводит пример так называемой «англомании», из-за которой итальянские политики и бюрократы получат штрафы, если закон будет принят.

«В нижней палате мы говорим по-итальянски, - пишет Рампелли. - Мы продолжаем борьбу за использование нашего языка вместо английского. Мы не можем понять, почему мы называем диспенсером автоматическое средство для дезинфекции рук.

Вместо того чтобы использовать слово английское слово «диспенсер», правительство Мелони хочет заставить чиновников использовать гораздо более многословное итальянское dispensatore di liquido igienizzante per le mani.

Итальянский язык — как и большинство других европейских языков в последние годы впитал в себя много английских терминов. В большинстве это были термины, обозначающие новые вещи, которые не принадлежали итальянской традиции (компьютер, социальные сети, удалёнка). Отчасти, английский язык действительно предлагает более краткую и ёмкую версию терминов, которые в итальянском языке можно было бы выразить довольно длинным путём.

Однако многие привыкли использовать английские слова даже там, где итальянский термин подошел бы как нельзя лучше. Например, в Италии принято называть рабочие встречи «брифингами» или использовать слово «дедлайн», в профессиональной среде это придает авторитет.

Итальянская энциклопедия Treccaniсодержит 9 тысяч английских слов и 800 тысяч итальянских слов. С 2000 года количество английских слов, вошедших в итальянский язык, выросло на 773 процента.

Принятие английских слов в итальянский язык является предметом бесконечных споров в Италии, где мнения разделились между защитой целостности национального языка и признанием того, что живые языки изменчивы и постоянно развиваются.

Поддержанный Мелони закон занимает сильную позицию в этих дебатах, настаивая на консервативном подходе, который предполагает практически запретить английские слова в органах государственного управления, школах и университетах. Согласно новому закону, любой (университетский) курс, не направленный на преподавание иностранного языка, должен вестись на итальянском языке. Курсы на иностранных языках будут возможны только в том случае, если они предназначены для иностранных студентов.

Любой человек, занимающий должность в государственной администрации, должен письменно и устно знать итальянский язык и владеть им.

Согласно законопроекту, использование английских слов унижает и портит итальянский язык, тем более сейчас Великобритания больше не является частью Европейского союза. Предложенному законопроекту еще предстоит пройти парламентские дебаты.