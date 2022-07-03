Итальянский виртуоз выступит с концертом инструментальной музыки в «Астана Опера»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирно известный музыкант – бандонеонист Марио Стефано Пьетродарки представит свое искусство в театре «Астана Опера». В концерте La Nuova Dolce Vita 3 июля вместе с итальянским виртуозом на сцене Мраморного зала театра выступит Симфонический оркестр «Астана Опера» под управлением Заслуженного деятеля Казахстана Абзала Мухитдина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Маэстро А. Мухитдин отметил, что для казахстанского коллектива это уже не первое сотрудничество со знаменитым бандонеонистом из Италии. Совместный с приглашенным солистом концерт прошел с огромным зрительским успехом в октябре 2019 года.

«Столичная публика очень любит Марио Стефано Пьетродарки, и нам самим тоже очень приятно с ним работать, это замечательный музыкант, профессионал мирового уровня. Каждый его выход на сцену – это целый театральный номер, который никого не оставит равнодушным. Уверен, этот концерт подарит много хороших эмоций ценителям высокого музыкального искусства, мы приготовили интересную программу и с нетерпением ждем всех слушателей на нашем вечере», - сказал Абзал Мухитдин.

«Я невероятно счастлив вернуться в Казахстан, страну, которую очень люблю. Мы выступили здесь с двумя концертами до пандемии с маэстро Абзалом Мухитдином, он отличный профессионал и замечательный музыкант и для меня большая честь вновь выступить под его управлением. В этот раз концерт будет еще прекраснее, потому что программа объединяет два столь любимых публикой мира: кино и танго», - поделился Марио Стефано Пьетродарки.

Приглашенный солист рассказал, что программа La Nuova Dolce Vita была названа по всем известному фильму Федерико Феллини, музыку к которому написал композитор Нино Рота.

«Мы не могли не отдать дань уважения Федерико Феллини, поэтому исполним попурри, в котором собраны все шедевры, написанные Нино Ротой. Еще одно попурри будет посвящено другому итальянскому гению Эннио Морриконе, оно состоит из трех саундтреков в мастерской аранжировке Фабио Коноккьеллы для бандонеона и оркестра. Во второй части концерта акцент смещается на произведения аргентинского композитора Астора Пьяццоллы», - добавил артист.

С сольной партией в концерте также выступит казахстанский инструменталист, первая скрипка оркестра «Астана Опера» Заслуженный деятель Казахстана Багдат Абильханов. В его исполнении прозвучит «История танго» Астора Пьяццоллы.

Фото: astanaopera.kz