Итальянский велогонщик подписал новый контракт с «Астаной»

28 Ноября 2022, 23:00

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Итальянский гонщик Кристиан Скарони, присоединившийся к Astana Qazaqstan Team в конце июля 2022 года, подписал новый контракт на 2023 год. Таким образом, Скарони готовится провести свой первый полноценный сезон в мировом туре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт велокоманды.

«Последние полгода благодаря „Астане«и шансу, который был мне предоставлен, позволили хорошо подготовиться к этому шагу в мировой тур. Думаю, что мне удалось полностью влиться в команду, в том числе и потому, что я уже был знаком с некоторыми спортивными директорами и гонщиками. На протяжении этих месяцев я делал все, что было в моих силах, чтобы помочь команде добиться поставленных целей, и это продление контракта многое для меня значит. В течение времени, проведенного в Astana Qazaqstan Team, я нашел замечательную атмосферу и поддержку, так что я рад остаться здесь. Полный сезон в мировом туре — большой шаг для меня, но я готов к нему. Сделаю все возможное для того, чтобы продолжить развиваться как гонщик и командный игрок», — сказал Кристиан Скарони.

Кристиан Скарони (25 лет) является многообещающим гонщиком с хорошим спринтом из небольших групп, который уже сумел проявить себя на холмистых и горных гонках. Несмотря на очень непростой для него прошедший сезон, Скарони удалось одержать две победы на этапах «Адриатики-Ионики» и занять высокое 7-е место в однодневной гонке «Коппа Бернокки».«Кристиан — сильный гонщик, и я думаю, что все, что ему необходимо — это хороший шанс проявить себя и добиться высоких результатов в этом спорте. Мы видели очень серьезное отношение и к тренировкам, и к гонкам, спортсмен продемонстрировал отличный командный дух, так что я думаю, что в новом году Скарони может добиться многого, если продолжит работать на протяжении зимнего периода и первых месяцев сезона», — сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.

Фото: Gettysport