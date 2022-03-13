03:00, 13 Март 2022 | GMT +6
Итальянский гонщик «Астаны» стал 24-м на шестом этапе «Тиррено — Адриатико»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завершился шестой этап многодневной велогонки «Тиррено - Адриатико». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Победу на этапе одержал лидер генеральной квалификации словенский гонщик команды «UAE Team Emirates» Тадей Погачар. Датчанин Йонас Вингегор из «Jumbo-Visma» показал второй результат. Третьим стал испанец Микель Ланда из «Bahrain-Victorious».Симоне Веласко завершил этап 25-м. Мигель Анхель Лопес финишировал 26-м, Мануэле Боаро — 99-м, Харольд Техада досрочно покинул гонку.
«Тиррено — Адриатико». Шестой этап
Apecchio — Carpegna. 215 километров
1. Тадей Погачар (Словения, «UAE Team Emirates») — 5:28:57
2. Йонас Вингегор (Дания, «Jumbo-Visma») — +1:03
3. Микель Ланда (Испания, «Bahrain-Victorious»)
25. Симоне Веласко (Италия, «Астана») — +7:24
26. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана»)
99. Мануэле Боаро (Италия, «Астана») — +31:34
101. Джанни Москон (Италия, «Астана») — +31:50
117. Давиде Мартинелли (Италия, «Астана») — +31:54
131. Леонардо Бассо (Италия, «Астана») — +33:10
Общий зачет:
1. Тадей Погачар (Словения, «UAE Team Emirates») — 23:45:55
2. Йонас Вингегор (Дания, «Jumbo-Visma») — +1:52
3. Микель Ланда (Испания, «Bahrain-Victorious») — +2:33
22. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») — +8:34
37. Симоне Веласко (Италия, «Астана») — +23:55
83. Мануэле Боаро (Италия, «Астана») — +53:41
118. Джанни Москон (Италия, «Астана») — +1:11:51
120. Давиде Мартинелли (Италия, «Астана») — +1:12:05
129. Леонардо Бассо (Италия, «Астана») — +1:13:45.