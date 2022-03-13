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    03:00, 13 Март 2022 | GMT +6

    Итальянский гонщик «Астаны» стал 24-м на шестом этапе «Тиррено — Адриатико»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завершился шестой этап многодневной велогонки «Тиррено - Адриатико». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Победу на этапе одержал лидер генеральной квалификации словенский гонщик команды «UAE Team Emirates» Тадей Погачар. Датчанин Йонас Вингегор из «Jumbo-Visma» показал второй результат. Третьим стал испанец Микель Ланда из «Bahrain-Victorious».

    Симоне Веласко завершил этап 25-м. Мигель Анхель Лопес финишировал 26-м, Мануэле Боаро — 99-м, Харольд Техада досрочно покинул гонку.
    «Тиррено — Адриатико». Шестой этап
    Apecchio — Carpegna. 215 километров
    1. Тадей Погачар (Словения, «UAE Team Emirates») — 5:28:57
    2. Йонас Вингегор (Дания, «Jumbo-Visma») — +1:03
    3. Микель Ланда (Испания, «Bahrain-Victorious»)
    25. Симоне Веласко (Италия, «Астана») — +7:24
    26. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана»)
    99. Мануэле Боаро (Италия, «Астана») — +31:34
    101. Джанни Москон (Италия, «Астана») — +31:50
    117. Давиде Мартинелли (Италия, «Астана») — +31:54
    131. Леонардо Бассо (Италия, «Астана») — +33:10
    Общий зачет:
    1. Тадей Погачар (Словения, «UAE Team Emirates») — 23:45:55
    2. Йонас Вингегор (Дания, «Jumbo-Visma») — +1:52
    3. Микель Ланда (Испания, «Bahrain-Victorious») — +2:33
    22. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») — +8:34
    37. Симоне Веласко (Италия, «Астана») — +23:55
    83. Мануэле Боаро (Италия, «Астана») — +53:41
    118. Джанни Москон (Италия, «Астана») — +1:11:51
    120. Давиде Мартинелли (Италия, «Астана») — +1:12:05
    129. Леонардо Бассо (Италия, «Астана») — +1:13:45.




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