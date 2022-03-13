Итальянский гонщик «Астаны» стал 24-м на шестом этапе «Тиррено — Адриатико»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завершился шестой этап многодневной велогонки «Тиррено - Адриатико». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Победу на этапе одержал лидер генеральной квалификации словенский гонщик команды «UAE Team Emirates» Тадей Погачар. Датчанин Йонас Вингегор из «Jumbo-Visma» показал второй результат. Третьим стал испанец Микель Ланда из «Bahrain-Victorious».

Симоне Веласко завершил этап 25-м. Мигель Анхель Лопес финишировал 26-м, Мануэле Боаро — 99-м, Харольд Техада досрочно покинул гонку.1. Тадей Погачар (Словения, «UAE Team Emirates») — 5:28:572. Йонас Вингегор (Дания, «Jumbo-Visma») — +1:033. Микель Ланда (Испания, «Bahrain-Victorious»)25. Симоне Веласко (Италия, «Астана») — +7:2426. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана»)99. Мануэле Боаро (Италия, «Астана») — +31:34101. Джанни Москон (Италия, «Астана») — +31:50117. Давиде Мартинелли (Италия, «Астана») — +31:54131. Леонардо Бассо (Италия, «Астана») — +33:10Общий зачет:1. Тадей Погачар (Словения, «UAE Team Emirates») — 23:45:552. Йонас Вингегор (Дания, «Jumbo-Visma») — +1:523. Микель Ланда (Испания, «Bahrain-Victorious») — +2:3322. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») — +8:3437. Симоне Веласко (Италия, «Астана») — +23:5583. Мануэле Боаро (Италия, «Астана») — +53:41118. Джанни Москон (Италия, «Астана») — +1:11:51120. Давиде Мартинелли (Италия, «Астана») — +1:12:05129. Леонардо Бассо (Италия, «Астана») — +1:13:45.







