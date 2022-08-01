1 Августа 2022 07:19

Итальянский гонщик «Астаны» стал 17-м на втором этапе «Тура Польши»

ХЕЛМ. КАЗИНФОРМ - В воскресенье прошел второй этап веломногодневки «Тур Польши», протяженностью 205.6 километров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Первым финишную черту этапа пересек бельгиец Гербен Тейссен из команды Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux. Второй результат — у немца Паскаля Аккермана из UAE Team Emirates. Третьим стал итальянец Джонатан Милан из Bahrain-Victorious.

Гонщик «Астаны» Давиде Мартинелли финишировал 17-м, Евгений Федоров — 65-м, Евгений Гидич — 91-м, Самуэле Баттистелла — 93-м, Харольд Техада — 94-м, Кристиан Скарони — 145-м, Микеле Гадзоли — 146-м.

«Тур Польши». Второй этап

Хелм — Замосць. 205.6 километров

1. Гербен Тейссен (Бельгия, «Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux») — 4:47:23

2. Паскаль Аккерман (Германия, «UAE Team Emirates»)

3. Джонатан Милан (Италия, «Bahrain-Victorious»)

17. Давиде Мартинелли (Италия, «Астана»)

65. Евгений Федоров (Казахстан, «Астана»)

91. Евгений Гидич (Казахстан, «Астана»)

93. Самуэле Баттистелла (Италия, «Астана»)

94. Харольд Техада (Колумбия, «Астана»)

145. Кристиан Скарони (Италия, «Астана») — +4:50

146. Микеле Гадзоли (Италия, «Астана»)

Общий зачет:

1. Джонас Абрахамсен (Норвегия, «Uno-X Pro») — 10:05:12

2. Улав Коэй (Нидерланды, «Jumbo-Visma») — +0:02

3. Гербен Тейссен (Бельгия, «Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux»)

19. Давиде Мартинелли (Италия, «Астана») — +0:12

49. Евгений Федоров (Казахстан, «Астана»)

61. Евгений Гидич (Казахстан, «Астана»)

72. Самуэле Баттистелла (Италия, «Астана»)

76. Харольд Техада (Колумбия, «Астана»)

144. Микеле Гадзоли (Италия, «Астана») — +5:02

145. Кристиан Скарони (Италия, «Астана»).









Фото: sports.kz