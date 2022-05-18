Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Итальянский энергогигант Eni открывает счета в рублях и евро для оплаты российского газа
18 Мая 2022 12:54

Итальянский энергогигант Eni открывает счета в рублях и евро для оплаты российского газа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Итальянский энергетический гигант Eni заявил во вторник, что открывает счета в евро и рублях для выполнения предстоящих платежей за поставки российского газа, тем самым выполняя требования Москвы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Ahram Online.

Eni сообщило, что открытие двух счетов в Газпромбанке было «на основе мер предосторожности», поскольку «крайние сроки оплаты поставок газа запланированы на ближайшие несколько дней», и что итальянские власти были проинформированы.

Это заявление последовало после того, как финская государственная компания Gasum предупредила, что Россия может вскоре сократить поставки газа после отказа Финляндии платить «Газпрому» в рублях.

Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил: «Компании должны оплачивать контракты в валюте... предусмотренной контрактом. Все, что выходит за рамки этого, является нарушением санкций».

Реакции со стороны правительства Италии не последовало.


Автор: Рустем Кожыбаев


Читайте также
Принц Чарльз и Камилла прибыли в Канаду в рамках королевского тура
ЕС представит план по отказу от энергоносителей из России к 2027 году
Какие товары и услуги казахстанцы предпочитают приобретать через интернет?
Национальный центр изучения космоса построят в Израиле
Двое из пяти жителей Великобритании стали покупать меньше продуктов из-за высоких цен
Украина фактически вышла из переговорного процесса с Россией - МИД РФ
Процесс совершенствования Конституции запускают в Узбекистане
Более 100 станций Пекинского метрополитена закрыли из-за вспышки COVID-19

Лента новостей

Архив