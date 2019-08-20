Итальянские журналисты снимают документальный фильм в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Итальянские журналисты снимают документальный фильм в городе Семее. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информационный центр города.

Итальянские журналисты Пьерпаоло Миттика и Алессандро Тессей на протяжении многих лет занимаются исследованиями ядерного полигона. За годы работы исследователи посетили Фукусиму и Чернобыль. Не обошли вниманием и Семипалатинский ядерный полигон, нанесший невосполнимый урон природе и местному населению на долгие годы вперед. О том, что было здесь в годы испытаний и то, что происходит на земле бывшего полигона сейчас, и пойдет речь в документальном фильме, которые гости из Италии снимают в Семее.

«Мы приехали в Казахстан не как туристы, а для того, чтобы работать. Сегодня утром мы посетили Дом ребенка, где увидели детей с отклонениями в развитии. На это очень тяжело смотреть. Вся эта ситуация с полигоном очень сильно отразилась на вашей стране, на населении вашего региона. Для нас очень тяжело работать с такими людьми и видеть всё это», – сказал журналист-фотограф Пьерпаоло Миттика.

Несмотря на то, что на карте Италия далека от Семея и Фукусимы, журналисты уверены: молчать о проблемах только потому, что «они далеко» не стоит. Ведь проблема, которая сегодня кажется запредельно далекой для них, завтра может стать очень даже «близкой». Именно эту мысль журналисты и хотят донести до зрителей Италии.